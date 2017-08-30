Вице-премьер Джумакадыров рассказал, какие меры принимаются для обеспечения дорожной безопасности

30 августа 2017, 18:49 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Правительство Кыргызстана разработало комплекс мер по вопросам обеспечения дорожной безопасности, потому что одним ужесточением наказания, согласно анализу, проблему не решить. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, комментируя постановление правительства о плане мероприятий реализации мер по реформе системы дорожной безопасности, подписанного сегодня премьер-министром Сапаром Исаковым.

По его словам, комплекс мер состоит из 6 блоков и 103 шагов.

"Первый блок касается автоматизации всех процессов, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, в том числе в рамках проектов "Таза коом", "Умный город" и "Умная улица". Следующий блок направлен на управленческие меры. То есть этот блок направлен на обеспечение порядка внутри тех подразделений, которые направлены обеспечивать дорожное движение. Это касается не только подразделений МВД, но и тех, кто обучает и выдает права, тех, кто занимается строительством дорожного полотна", - пояснил он.

Также в постановлении правительства речь идет о законодательной базе. В частности об ужесточении наказания за нарушения ПДД. Вице-премьер-министр поручил, чтобы соответствующие органы в ближайшее время внесли предложения по этому поводу.

"Хотел бы особо отметить, что нахождение за рулем в нетрезвом состоянии уже подпадет по ужесточение. А если пьяный совершил ДТП, то это преступление будет рассматриваться как публично-частное", - добавил он.

Отдельный блок посвящен ужесточению выдачи водительских прав. Помимо этого строительства дорожного полотна, в целом установки дорожной инфраструктуры. Речь идет об установке разделительных парапетов на дорогах, чтобы избежать столкновений лоб в лоб. В будущем правительство планирует сделать обязательным строительство дороги с разделительными парапетами. Есть также ряд планов по обеспечению пешеходов необходимой инфраструктурой.

"Следующий блок направлен на медицинское обслуживание на дороге. Многие медики не успевают приехать оперативно на место ДТП и спасти пострадавших. В этом направлении также ведутся работы. И еще один важный блок – это информационное обеспечение. Мы можем оснастить инфраструктурой и отрегулировать выдачу прав, но пока водитель не почувствует ответственности за свое поведение, на дорогах будет сложно. В связи с этим будет разработан конкретный медиаплан", - добавил Джумакадыров.

Отметим, что правительство Кыргызстана разработало план мероприятий и выпустило постановление по вопросам дорожной безопасности в связи с решением и поручением Совета безопасности.