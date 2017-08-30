День 30 Августа: Энергообъекты сдали к празднику

30 августа 2017, 18:51 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял участие в церемонии запуска новых энергоблоков ТЭЦ Бишкека.

11 сентября 2013 года подписано кредитное соглашение по льготному покупательскому кредиту между правительством Кыргызской Республики и Экспортно-импортным банком Китая для реализации проекта "Модернизация тепловой электроцентрали города Бишкек" на 386 млн долларов США.

Как любили говорить в министерстве энергетики и промышленности КР, Китай распорядился кредитом по своему усмотрению - в качестве единственного исполнителя проекта предложил компанию Tebian Electric Apparatus Stock Co. Ltd (ТВЕА).

Проект предусматривал демонтаж котлоагрегатов №№1-8 и турбоагрегатов №№1-4, с установкой двух котлоагрегатов сверхвысокого давления под местный уголь и турбоагрегатов 2x150 МВт.

Мощность ТЭЦ выросла с 666 МВт до 812 МВт, то есть на 146 МВт. Стоимость - 2781 долларов за киловатт мощности. Высокая стоимость модернизации плюс "грязное" производство делает проект очень спорным. Хотя никак нельзя отрицать прибавление мощностей и использование отечественного угля.

В самом Китае правительство ввело ограничения на строительство угольных ТЭЦ. Одновременно Китай стал безоговорочным лидером по производству солнечных панелей и ветряных турбин, то есть лидером по вводу мощностей из возобновляемых источников энергии.

Тем не менее, Китай как дисциплинированный подрядчик, окончил очередной проект к празднику и, в этом году, к президентским выборам...

Похожая традиция сложилась у "Газпрома" - в Бишкек прилетел председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Высокие чины ввели магистральный газопровод "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы" I и II очереди с пропускной способностью до 3,7 млрд м3/год и газораспределительную станцию "Сокулук".

При этом объемы импорта газа на север Кыргызстана продолжали падать последние 25 лет и упали до 200 млн кубов в год. Похоже, газопровод нужен для транзита.

Во время первого после покупки "Кыргызгаза" визита в Бишкек в 2014 году Миллер озвучил следующую инвестиционную программу: в 2015-2017 годы инвестировать 45 млрд 489 млн сомов (760 млн 558 тыс. 435 долларов по курсу на 30.01.15), в том числе в капстроительство - 44 млрд 117 млн сомов, создание нематериальных вложений - 50 млн сомов, 1 млрд 240 млн - на приобретение необходимого оборудования; выделить $16 млн по трехлетней программе геологоразведки на двух площадях газа.

Пока газификация страны поднялась с 22% в 2014 году до 26% в этом году. И, главное, поставки газа с 2015 года идут бесперебойно.

Во времена Акаева и Бакиева "ширшовские" схемы, социальные тарифы, маловодье, приватизация "Северэлектро" за $3 млн чуть не развалили энергосектор страны, да и саму страну. Из этой ямы трудно было выбираться, но некая стабилизация сектора ощущается. По крайней мере официально веерные отключения отменили...

Страна празднует очередную годовщину Дня независимости. Прошлый, юбилейный год запомнился нам начавшимся открытым конфликтом президента с другими бывшими членами Временного правительства из-за поправок в Конституцию. И тогда же начиналась нынешняя политическая фаза - строительство постатамбаевского периода.

Напомним, конструкция была следующей - равноудалить от центра власти президента, премьер-министра и Жогорку Кенеш, зацементировать эту равноудаленность, а сам центр власти переместить в партию.

Референдум 11 декабря 2016 года и поправки в Конституцию стали главной процедурой с правовой стороны конструкции. Однако правовая сторона не всегда является определяющей.

Кульминацией нынешней политической фазы станут избрание нового президента и мирная передача власти. Политическая неопределенность, как и подобает демократическим странам, всегда присутствует. Но жизнь идет своим чередом и очередной день независимости означает, что история нашей государственности прибавляет в годах.