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На площади Ала-Тоо установят камеры с системой "антитеррор"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445546-ru.html

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30 августа 2017, 18:27       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков поручил обеспечить внедрение в Бишкеке пилотного проекта "Умный город" с 1 октября этого года, сообщает пресс-служба правительства.
Сегодня, 30 августа, Исаков провел рабочее совещание по вопросу реализации проекта "Умный город" в Бишкеке и Оше.
Глава правительства напомнил, что проект является одним из главных компонентов цифровой трансформации "Таза коом" и программы правительства "Жаны доорго кырк кадам" и особо отметил, что его реализация должна быть доведена до конца.
"Скоро данный проект в пилотном режиме будет запущен в Бишкеке. Мэрии Оша необходимо детально изучить этот опыт и ускорить внедрение проекта у себя", - подчеркнул Исаков.
Мэр столицы Албек Ибраимов сообщил, что аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД планируется в пилотном режиме установить на ключевых перекрестках по проспектам Чуй и Манаса. Кроме того, на площади Ала-Тоо будет установлено обзорное видеонаблюдение с 50 ситуационными камерами системы "Антитеррор".
Исаков поручил ускорить разработку технико-экономического обоснования по проекту "Умный город" в Бишкеке и Оше и внести на рассмотрение правительства страны. Также мэрии столицы поручено ускорить внедрение пилотного проекта и обеспечить его запуск с 1 октября.
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