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Сапар Исаков намерен до конца года изменить работу УПМ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445545-ru.html

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30 августа 2017, 18:35       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков поручил членам правительства реализовать план мероприятий по снижению количества ДТП в Кыргызстане.
В среду, 30 августа, Исаков провел заседание, посвященное вопросу дорожной безопасности. По итогам получасового совещания руководителям ведомств раздали план, в котором описан комплекс мер из 103 пунктов.
"Я сейчас издам соответствующее постановление. Прошу вас неукоснительно выполнять этот план, незамедлительно провести совещания в своих ведомствах и раздать его, потому что скоро начнется учебный год. Также необходимо докладывать об этапах исполнения и возникших трудностях", - обратился премьер к членам кабмина.
Он сообщил что в этом году количество ДТП сократилось на 20 процентов по сравнению с прошлым. Однако Исаков призвал коллег не смотреть на цифры, отметив, что за семь месяцев года на дорогах погибли около 400 человек. Глава правительства попросил министра внутренних дел усилить работу с личным составом.
"Возле школ должны стоять побольше ваших сотрудников. И прошу стоять не за "зебрами", а перед ними - это важно. Нужно не ловить нарушителей, а заниматься профилактикой", - сказал Исаков.
После заседания вице-премьер Темир Джумакадыров сообщил журналистам, что план должен быть исполнен до конца года. Он состоит из шести блоков, которые предусматривают автоматизацию процессов, связанных с дорожным движением, работу с личным составом патрульной милиции, улучшение качества скорой медицинской помощи, а также проведение информационной кампании для граждан.
По данным министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, в этом году в первый класс пойдут более 121 тысячи детей. Учебный год начнется 4 сентября.
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