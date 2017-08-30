Премьер-министр поручил внедрить в Бишкеке пилотный проект "Умный город" с 1 октября 2017 года

30 августа 2017, 16:40 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня, 30 августа, провел рабочее совещание по вопросу реализации проекта "Умный город" в городах Бишкек и Ош.

Глава правительства напомнил, что проект "Умный город" является одним из основных компонентов высокотехнологичного проекта "Таза Коом" и программы правительства "Жаңы доорго кырк кадам", и особо отметил, что его реализация соответствующими государственными органами должна быть доведена до конца.

"В скором времени данный проект будет запущен в пилотном режиме в городе Бишкек. Мэрии города Ош необходимо детально изучить их опыт и ускорить у себя внедрение проекта", — подчеркнул Сапар Исаков.

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов сообщил, что внедрение в пилотном режиме аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения планируется на ключевых перекрестках столицы по проспектам Чуй и Манас.

Кроме того, на центральной площади "Ала-Тоо" будет установлена система обзорного видеонаблюдения с установкой 50 ситуационных камер с аналитикой "Антитеррор".

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев также проинформировал о проводимых на первоначальном этапе соответствующих подготовительных работах на центральных улицах города за счет средств местного бюджета и привлекаемых грантов.

Премьер-министр Сапар Исаков подчеркнул необходимость внедрения проекта "Умный город" в городах Бишкек и Ош по единому стандарту и поручил им начать совместную проработку полной реализации данного проекта. Глава правительства обратил особое внимание на соблюдение законности при проведении всех установленных процедур.

Вместе с этим премьер-министр подчеркнул важность ведения тесной работы с иностранными инвесторами, заинтересованными в совместной реализации данных проектов.

Сапар Исаков поручил ускорить разработку технико-экономического обоснования по проекту "Умный город" в городах Бишкек и Ош и внести на рассмотрение правительства страны. Также мэрии города Бишкек поручено ускорить внедрение пилотного проекта "Умный город" и обеспечить его запуск с 1 октября 2017 года.

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