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В Нарыне инспектор незаконно выдавал нарушителям водительские права

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-nary...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445543-ru.html

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30 августа 2017, 17:31       Комментарии

Прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора патрульной милиции Нарынского ГОВД И.Н. по признакам преступлений предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, сообщает Генпрокуратура КР.
Установлено, что вышеуказанный инспектор в нарушение требований Инструкции приказа МВД КР с января 2016 года по февраль 2017 года незаконно выдал водителям, нарушившим ПДД, водительские удостоверения в количестве 110 штук. Данные противоправные деяния проводились без представления квитанций оплаченных штрафов Нарынского районного филиала ГП "Кыргыз Почтасы". В результате государству причинен ущерб в размере 29 тысяч 400 сомов.
В ходе следствия причиненный ущерб со стороны инспектора был возмещен полностью. Следует отметить, что приговором Нарынского городского суда И.Н. был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 расчетных показателей (300 тыс. сомов).

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