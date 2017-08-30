Новое правительство Исакова: Усилить тенденции роста в экономике

30 августа 2017, 17:55 Комментарии

После 2010 года Кыргызстан оказался в непростой ситуации. Страну было нужно восстанавливать полностью и это было непростая задача для нового сначала Временного правительства, а потом и для нового главы государства. Президенту А.Атамбаеву пришлось самому браться практически за все аспекты государства и решать копившиеся десятилетиями проблемы в стране.

За шесть лет в стране сменились 3 премьер-министра: все трое ушли по определенным и всем известным причинам, так и не справившись с стоявшими перед ними задачами, что стало причиной непредставления полноценного отчета в парламенте республики. Пришедший на смену С.Жээнбеков, занимавший ранее различные госдолжности ушел с премьерского поста по собственному желанию, но перед этим отчитавшись полностью перед парламентариями о проделанной работе за период своей работы на посту премьера. Причиной ухода стала моральная сторона участия в приближающихся выборах президента КР будучи премьером республики.

Из комментариев обозревателей видно, что его правительство смогло добиться положительных результатов.

Если оглянуться назад, то можно увидеть, что до прихода С.Жээнбекова на пост премьера республики, ВВП Кыргызстана снизился на 4,9%, а промышленность – на 26,6 %. И данные Минэкономики КР свидетельствуют об этом — в январе-апреле 2015 года ВВП КР составлял 110711,0 млн сом, в этот же период 2016 года 108388,3 млн сом.

Но в период премьерства С.Жээнбекова ситуация начала выправляться. Так по итогам первого полугодия 2017 года ВВП составил уже 239,9 млрд сомов, по сравнению с январем-июлем 2016 года вырос в реальном выражении на 6,9%.

Без предприятий по разработке месторождения "Кумтор" в указанный выше период объем ВВП сложился на уровне 214,3 млрд сомов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 3,6%.

Объемы промышленного производства в рассматриваемом периоде увеличились на 32,9%, а без предприятий по разработке месторождения "Кумтор", объем промышленного производства увеличился на 22,3%.

Также в период премьерства С.Жээнбекова был отмечен рост объемов инвестиций, финансируемых за счет внутренних источников на 1,2%, за счет внешних – на 13,7%.

Более того, правительство во главе с С.Жээнбековым прилагало серьезные усилия и для решения вопросов, связанных с инфляцией.

Так по данным Нацстаткома КР уровень потребительских цен на товары и услуги во время премьерства С.Жээнбекова или в июле 2017 года (в процентах к декабрю 2016 года) составил 1,8%.

Не менее важным является и то, что правительство С.Жээнбекова смогло добиться значимых результатов в вопросах экспорта. В первом полугодии 2017 года экспорт товаров из КР составил 804,6 млн долл. США и по сравнению с январем-июнем 2016 года он вырос на 30%. По словам производителей, на складах по республике уже не залеживаются товары, как это было годами ранее.

Республика начала также больше покупать из других стран о чем свидетельствуют данные по импорту за первое полугодие 2017 года. В указанные период импорт в страну составил 1994,7 млн долл. США, а по сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил 7,2%.

Участие в Евразийском экономическом союзе также не осталось в стороне правительства КР. А о показательных результатах было сказано Министром ЕЭК Т.Валовой в Бишкеке, которая отметила, что КР стал лидером по темпам роста ВВП среди стран Союза.

В подтверждение этому служат показатели объема взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС, которые в первом полугодии 2017 года составили 1088,0 млн. долл. США и по сравнению с этим же периодом 2016 года возросли на 12,2%. При этом, экспорт из КР в страны ЕАЭС повысился на 29,6%, а импорт – на 7,3%.

Стоит отметить, что наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС приходится по-прежнему на Россию — 60,4% и Казахстан – 38% соответственно.

Также благодаря участию в ЕАЭС и полученным льготам, трудовые мигранты стали больше переводить средства на родину. Согласно предварительным данным переводы трудовых мигрантов увеличились на 31,5% или 898,6 млн долл. США в первом полугодии 2017 года.

Продолжая тему усердной работы в решении внутренних вопросов стоит отметить, что данный вопрос был одной из приоритетных задач правительства С.Жээнбекова. Благодаря этому его Кабмину удалось достичь позитивных показателей в вопросе сокращения дефицита государственного бюджета в первом полугодии 2017 года до 3,97 млрд. сомов или 2% к ВВП. При этом доходы госбюджета были увеличены до 69,9 млрд. сомов или 36% к ВВП. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление выросло на 13,1%. И это еще раз может служит ярким примером продуманной финансовой политики правительства С.Жээнбекова, о которой не говорилось с помпезностью.

Также благодаря рационализации и увеличению прозрачности госбюджета удалось сократить общие расходы госбюджета до 73,8 млрд. сомов или 38,1% к ВВП. В свою очередь, по сравнению с январем-июнем 2016 года сокращение составило 0,4%.

В копилку результативной работы предыдущего правительства можно добавить и достижения в вопросах наращивания международных резервов страны, поскольку это является одним из показателей успешности государства.

Так по официальным данным видно, что объем международных резервов по состоянию на 31 июля 2017 года составил 2 061,7 млн. долл. США. С начала 2017 года международные резервы выросли на 92,6 млн долл. США или 4,7%.

Стоит добавить, что для наращивания международных резервов с начала 2017 года повлияли такие действия правительства С.Жээнбекова, как валютные операции НБКР, проводимые на внутреннем рынке страны; доходы, полученные от управления международными резервами; изменение курсов валют, входящих в состав международных резервов; изменение цен на драгоценные металлы; операции по покупке золота на внутреннем рынке Кыргызстана; выплаты по внешним обязательствам КР; поступления валютных средств в пользу правительства КР,

Правительство С.Жээнбековым также предпринимало всевозможные усилия в вопросах улучшения кредитно-денежной политики государства.

По этой причине, принимая во внимание постепенное восстановление экономической активности в стране и умеренно повышательную динамику инфляции на фоне оживления внутреннего спроса, Нацбанк КР в июне текущего года принял решение о сохранении размера учетной ставки на уровне 5%.

По данным того же Нацбанка КР, денежная база с начала года выросла на 10,9%, составив на конец июля 2017 года 94,9 млрд сомов. Для сравнения, в январе-июле 2016 года рост составил 17,9%.

Кроме этого, с начала 2017 года официальный обменный курс доллара США к кыргызскому сому снизился на 0,8% или с 69,2301 сом до 68,6500 сом за 1 долл. США на конец июля 2017 года.

Общий объем сделок по покупке-продаже валюты на межбанковских валютных торгах в рассматриваемом месяце составил 66,6 млн долл. США, повысившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца в 2,1 раза, при этом наблюдалось снижение объема сделок между коммерческими банками (-15,%).

В рассматриваемом периоде на межбанковском валютном рынке Нацбанк КР проводил валютные интервенции как по покупке иностранной валюты на сумму 18,3 млн долл. США, так и по продаже иностранной валюты на 22,1 млн долл. США.

Примечательным является и то, что объем депозитной базы коммерческих банков на конец июля 2017 года составил 114,3 млрд сомов, увеличившись с начала года на 6,8%.

По данным финансистов, данный рост произошел за счет роста объема депозитов в национальной валюте на 12,3%, до 58,9 млрд сомов и роста объема депозитов в иностранной валюте на 1,5%, до 55,5 млрд в сомовом эквиваленте.

Правительство также направляло серьезные усилия для улучшения условий выдачи кредитов банками. Из данных правительства видно, что объем кредитного портфеля коммерческих банков на конец июля 2017 года составил 103,5 млрд сомов, что говорит об увеличении с начала года на 10,7%.

Политика постепенной дедолларизации государства также оказала влияние на выдачу кредитов. Кредиты в национальной валюте составили 61,5 млрд сомов или +18,5%, в иностранной валюте – 42 млрд сомов в эквиваленте или всего +0,9%.

Таким образом перечисленные выше данные еще раз свидетельствуют о том, что при своей скромности правительство С.Жээнбекова добилось показательных результатов в вопросах усиления роста экономики страны. В добавок стоит отметить и то, что правительство С.Жээнбекова смогло задать реальный темп работы для следующего правительства, при сохранении которого экономические показатели будут расти стремительнее. Также работа Сооронбая Жээнбекова на посту премьер-министра страны показала и то, каким должен быть не только глава Кабмина, но и человек, который руководить страной.