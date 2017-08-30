Сапар Исаков поручил максимально обеспечить безопасность на дороге

30 августа 2017, 18:11 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал постановление о плане мероприятий по реализации мер по реформе системы дорожной безопасности и потребовал незамедлительного исполнения каждого пункта. Об этом глава правительства сообщил в ходе рабочего совещания кабмина.

По его словам, безопасность дорожного движения является самой острой проблемой на сегодня.

"Я хотел бы особо отметить, что уже приближается сентябрь и хотел поставить перед вами конкретную задачу, чтобы максимально обеспечить безопасность на дороге. Министра внутренних дел хотел бы попросить, чтобы очень агрессивно поработали с соответствующими подразделениями. Я хочу попросить, чтобы передислоцировали ваши подразделения, чтобы больше стояли рядом со школами и обеспечивали безопасность детей. И большая просьба, чтобы Патрульная милиция стояла не за зебрами, а перед. Чтобы не ловили людей после нарушения ПДД, а работали на предупреждение. Это принципиально", – добавил он.

Он также рассказал, что согласно статистке в этом году случаи ДТП сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Исаков отметил, что за 7 месяцев погибло 700 граждан.

"Это очень страшная цифра. Такого не должно быть вообще", - сказал он.

Также Сапар Исаков сообщил, что подписал постановление правительства о плане мероприятий, направленных на реализацию комплекса мер по реформе систем дорожной безопасности.

"Я хочу вас попросить неукоснительно соблюдать этот план мероприятий, чтобы наши структурные подразделения серьезно отслеживали исполнение каждого пункта. Их 103, я прошу незамедлительно сообщать мне о срывах и неисполнении", - сказал он.

Глава правительства поручил, чтобы вице-премьер-министр по силовому блоку Темир Джумакадыров лично курировал этот вопрос и взял на особый контроль. Предварительный анализ ведомства должны будут провести по истечению 40 дней, далее 100 дней, полгода и года.