Доходы от продажи электроэнергии в Узбекистан с июля 2017 года составили 13 млн долларов – Калиев

30 августа 2017, 18:14 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Доходы от продажи электроэнергии в Узбекистан с июля текущего года составили 13 млн долларов США и данная сумма была уже выплачена узбекскими партнерами. Об этом сегодня в ходе очередного заседания Республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду сообщил председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев.

"Энергокомпании Кыргызстана на сегодня осуществляют деятельность по подготовке к осенне-зимнему периоду. На сегодня объем уровня воды в Токтогульском водохранилище составляет 19 млрд 519 млн кубометров. Для рационального использования гидроресурсов по поручению Правительства КР от 16 июня 2017 года начал осуществляться экспорт электроэнергии в Узбекистан. На сегодняшний день 825 млн киловатт часов электроэнергии было уже экспортировано. Согласно договору, планировалось экспортировать 1,2 млрд киловатт часов со стоимостью в 2 американских цента", - пояснил Калиев.

Он отметил, что узбекские партнеры уже оплатили 13 млн долларов и на сегодня не имеют задолженностей перед Кыргызстаном.