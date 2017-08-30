Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Нарыне милиционера оштрафовали на 300 тыс сомов за злоупотребленияВ Нарыне милиционера оштрафовали на 300 тыс сомов за злоупотребленияВидео — 9-минутное совещание в правительстве по дорожной безопасностиВидео — 9-минутное совещание в правительстве по дорожной безопасности

Доходы от продажи электроэнергии в Узбекистан с июля 2017 года составили 13 млн долларов – Калиев

Источник:
http://kabar.kg/news/dokhody-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445540-ru.html

Похожие новости

В Узбекистане смещены пресс-секретарь главы государства и глава НТРК

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Бишкек 6 сентября

На связи: премьер-министры КР и Узбекистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Премьеры Кыргызстана и Узбекистана обсудили визит Ш.Мирзиеева в Бишкек, запланированный на 6 сентября

Президент КР заверил, что выборы пройдут чисто и призвал народ не продавать свои голоса

30 августа 2017, 18:14       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Доходы от продажи электроэнергии в Узбекистан с июля текущего года составили 13 млн долларов США и данная сумма была уже выплачена узбекскими партнерами. Об этом сегодня в ходе очередного заседания Республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду сообщил председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев.
"Энергокомпании Кыргызстана на сегодня осуществляют деятельность по подготовке к осенне-зимнему периоду. На сегодня объем уровня воды в Токтогульском водохранилище составляет 19 млрд 519 млн кубометров. Для рационального использования гидроресурсов по поручению Правительства КР от 16 июня 2017 года начал осуществляться экспорт электроэнергии в Узбекистан. На сегодняшний день 825 млн киловатт часов электроэнергии было уже экспортировано. Согласно договору, планировалось экспортировать 1,2 млрд киловатт часов со стоимостью в 2 американских цента", - пояснил Калиев.
Он отметил, что узбекские партнеры уже оплатили 13 млн долларов и на сегодня не имеют задолженностей перед Кыргызстаном.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум