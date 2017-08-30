В Нарыне милиционера оштрафовали на 300 тыс сомов за злоупотребления

30 августа 2017, 18:17 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. В городе Нарыне инспектор патрульной милиции решением суда оштрафован на 300 тыс сомов за злоупотребления должностным положением и халатность, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, инспектор с января 2016 года по февраль 2017 года незаконно выдал 110 водителям, нарушившим ПДД, водительские удостоверения без оплаты штрафов за совершенные нарушения.

Эти действия нанесли государству ущерб в размере 29 тысяч 400 сомов. Сообщается, что в ходе следствия милиционер возместил этот ущерб.

Приговором Нарынского городского суда милиционер был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс сомов.