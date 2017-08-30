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В Нарыне милиционера оштрафовали на 300 тыс сомов за злоупотребления

Источник:
http://kabar.kg/news/v-naryne-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445539-ru.html

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30 августа 2017, 18:17       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. В городе Нарыне инспектор патрульной милиции решением суда оштрафован на 300 тыс сомов за злоупотребления должностным положением и халатность, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По ее данным, инспектор с января 2016 года по февраль 2017 года незаконно выдал 110 водителям, нарушившим ПДД, водительские удостоверения без оплаты штрафов за совершенные нарушения.
Эти действия нанесли государству ущерб в размере 29 тысяч 400 сомов. Сообщается, что в ходе следствия милиционер возместил этот ущерб.
Приговором Нарынского городского суда милиционер был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс сомов.

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