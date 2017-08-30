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"Манас оюндары - 2017": Определились победители соревнований по ордо

Источник:
http://kabar.kg/news/manas-oiu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445538-ru.html

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30 августа 2017, 18:19       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. С 26 по 29 августа 2017 года в санатории "Голубой Иссык-Куль" в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) прошли соревнования по ордо, в рамках "Манас оюндары-2017".Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи и физической культуры и спорта КР.
В данном турнире приняли участие 72 спортсмена из 9 команд (Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская, Таласская, Чуйская, Джалал-Абадская и Баткенская области, город Бишкек и Ош).
Итоговые результаты:
I место город Бишкек
II место Ыссык-Кульская область
III место Таласская область.
Ордо командная национальная игра. Одна из самых распространенных игр кыргызов, дошедших с древних времен до современности. Само слово "ордо" означает "ханская ставка, ханский дворец". Игра воспроизводит бой за захват ставки. Именно такие соревнования дают возможность сохранить национальные традиции, прикоснуться к богатой культуре кыргызского народа.

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