"Манас оюндары - 2017": Определились победители соревнований по ордо

30 августа 2017, 18:19 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. С 26 по 29 августа 2017 года в санатории "Голубой Иссык-Куль" в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) прошли соревнования по ордо, в рамках "Манас оюндары-2017".Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи и физической культуры и спорта КР.

В данном турнире приняли участие 72 спортсмена из 9 команд (Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская, Таласская, Чуйская, Джалал-Абадская и Баткенская области, город Бишкек и Ош).

Итоговые результаты:

I место город Бишкек

II место Ыссык-Кульская область

III место Таласская область.

Ордо командная национальная игра. Одна из самых распространенных игр кыргызов, дошедших с древних времен до современности. Само слово "ордо" означает "ханская ставка, ханский дворец". Игра воспроизводит бой за захват ставки. Именно такие соревнования дают возможность сохранить национальные традиции, прикоснуться к богатой культуре кыргызского народа.