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Новости Кыргызстана

"Манас оюндары - 2017": Определились победители соревнований по ордо"Манас оюндары - 2017": Определились победители соревнований по ордо

В Италии открылся 74-ый международный Венецианский кинофестиваль

Источник:
http://kabar.kg/news/otkrylsia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445537-ru.html

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30 августа 2017, 18:20       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. В Италии стартовал 74-ый Международный Венецианский кинофестиваль, где на главную награду "Золотой лев" претендует 21 картина.
Как сообщает ТАСС, фестиваль открыла кинолента американского режиссера и сценариста, двукратного лауреата "Оскара" Александра Пэйна "Короче". По сюжету, главный актер решает уменьшить свой рост, чтобы бороться с проблемой перенаселенности планеты.
Стоит отметить, на фестивале также будет представлена кинокартина популярного американского актера и режиссера Джона Клуни "Субурбикон", где главные роли сыграли Мэтт Дэймон и Джулианна Мур.
Венецианский кинофестиваль был основан итальянским диктатором Бенито Муссолини в 1932 году, он проводится ежегодно.

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