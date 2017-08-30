В Италии открылся 74-ый международный Венецианский кинофестиваль

30 августа 2017, 18:20 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. В Италии стартовал 74-ый Международный Венецианский кинофестиваль, где на главную награду "Золотой лев" претендует 21 картина.

Как сообщает ТАСС, фестиваль открыла кинолента американского режиссера и сценариста, двукратного лауреата "Оскара" Александра Пэйна "Короче". По сюжету, главный актер решает уменьшить свой рост, чтобы бороться с проблемой перенаселенности планеты.

Стоит отметить, на фестивале также будет представлена кинокартина популярного американского актера и режиссера Джона Клуни "Субурбикон", где главные роли сыграли Мэтт Дэймон и Джулианна Мур.

Венецианский кинофестиваль был основан итальянским диктатором Бенито Муссолини в 1932 году, он проводится ежегодно.