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Сапар Исаков поручил максимально обеспечить безопасность на дорогеСапар Исаков поручил максимально обеспечить безопасность на дорогеНовое правительство Исакова: Усилить тенденции роста в экономикеНовое правительство Исакова: Усилить тенденции роста в экономике

Количество ДТП не сокращается, а увеличивается, - премьер С.Исаков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445536-ru.html

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Премьер Исаков обсудил со своим узбекским коллегой актуальные вопросы сотрудничества

30 августа 2017, 18:06       Комментарии

Количество ДТП не сокращается, а только увеличивается. Об этом 30 августа сообщил премьер-министр Сапар Исаков в ходе совещания по вопросам обеспечения дорожной безопасности.
Он отметил, что статистика показывает спад ДТП по сравнению с прошлым годом. "20% идет сокращение. Мне кажется, мы не должны пользоваться этой статистикой. Давайте я вам дам другие цифры: за 7 месяцев погибло 400 граждан. Это очень страшная цифра. Такого не должно быть вообще. Я подпишу постановление правительства, это план мероприятий госорганов нашей страны, направленных на реализацию комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности", - сказал он.
Он попросил министров и руководителей госорганов неукоснительно соблюдать плану мероприятий, а вице-премьера Темира Джумакадырова взять этот вопрос на особый контроль.
"Через 40 дней каждый руководитель будет отвечать за ход работ в рамках плана мероприятий", - сказал он.

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