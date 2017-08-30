Количество ДТП не сокращается, а увеличивается, - премьер С.Исаков

30 августа 2017, 18:06 Комментарии

Количество ДТП не сокращается, а только увеличивается. Об этом 30 августа сообщил премьер-министр Сапар Исаков в ходе совещания по вопросам обеспечения дорожной безопасности.

Он отметил, что статистика показывает спад ДТП по сравнению с прошлым годом. "20% идет сокращение. Мне кажется, мы не должны пользоваться этой статистикой. Давайте я вам дам другие цифры: за 7 месяцев погибло 400 граждан. Это очень страшная цифра. Такого не должно быть вообще. Я подпишу постановление правительства, это план мероприятий госорганов нашей страны, направленных на реализацию комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности", - сказал он.

Он попросил министров и руководителей госорганов неукоснительно соблюдать плану мероприятий, а вице-премьера Темира Джумакадырова взять этот вопрос на особый контроль.

"Через 40 дней каждый руководитель будет отвечать за ход работ в рамках плана мероприятий", - сказал он.