Исаков поручил чиновникам "агрессивно обеспечивать" безопасность на дорогах

30 августа 2017, 17:52 Комментарии

Меры по обеспечению безопасности на дорогах будут усилены. Об этом сегодня, 30 августа, на заседании по дорожной безопасности заявил премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, этот вопрос является самой острой проблемой в обществе. Он заявил, что в связи с началом нового учебного года необходимо максимально обеспечить безопасность детей на дорогах.

Глава правительства попросил вице-премьера Темира Джумакадырова "агрессивно работать с соответствующими подразделениями". Он поручил передислоцировать подразделения для того, чтобы они больше стояли рядом со с школами и обеспечивали безопасность детей.

"Нужно, чтобы патрульная милиция стояла не за "зебрами", а перед ними и не ловили людей, которые уже нарушили правила дорожного движения, а предупреждали нарушения", - заявил он.

Премьер-министр поручил членам правительства по своей части проработать вопросы безопасности и не опираться на официальную статистику, а руководствоваться реальными случаями ДТП.

"Статистика говорит о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели уменьшились на 20%. Но мне кажется, мы не должны пользоваться этой статистикой. Давайте я вам дам другую цифру: за 7 месяцев на дорогах погибли 400 граждан. Это очень страшная цифра, такого не должно быть совсем", - заключил Исаков.