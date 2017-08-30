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Участница "Миссис Вселенная-2017" Чоткараева: С гордостью буду носить ленту Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/aida-chot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445533-ru.html

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30 августа 2017, 17:31       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанка Аида Чоткараева в финале международного конкурса красоты "Миссис Вселенная-2017" в Южно-Африканской республике выйдет на сцену в ленте Кыргызстана, и не собирается менять ее на другую страну.
На своей страничке в Istagram Чоткараева написала, что с гордостью будет носить ленту Кыргызстана.
"Я приехала сюда, чтобы достойно представить наш Кыргызстан и ни на какую другую страну никогда не променяю. Просто столько вопросов мне задают про ленту после последних событий", - указала Чоткараева.
Напомним, недавно на конкурсе красоты в Ливане произошел скандал. Кыргызстанка Сусанна Егорян, поехавшая на международный конкурс красоты World Next Top Model 2017 от Кыргызстана, в финале на сцену вышла с лентой Армении.
Пользователи соцсетей возмутились поступком девушки, но Егорян ответила, что не предавала Кыргызстан.
Детали этой истории можно узнать по ссылке: Кыргызстанка Сусанна Егорян и шумиха вокруг ленты Армении на конкурсе World Top Model.

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