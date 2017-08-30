ГАМСУМО отметила муниципальных служащих и представителей НПО наградами

30 августа 2017, 17:32 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Директор Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) Бахтияр Салиев поздравил муниципальных служащих и представителей неправительственных организаций с праздником 26-летия Независимости КР наградил их ведомственными наградами.

"Вот уже 26-ой год, как мы ежегодно отмечаем День независимости. За это время Кыргызстан показал себя миру как свободолюбивое, суверенное государство.

Кыргызстан ступил на путь важных перемен и серьезных обновлений. Решается будущее Кыргызстана.

Мы все ответственны за судьбу страны, потому что мир, стабильность и спокойствие в Кыргызстане начинается с каждой семьи, с каждой улицы, с каждого села, города, района. Святой долг нашего поколения – оставить в наследие потомкам процветающее, успешное и сильное государство", говорится в поздравлении главы ведомства сообщает пресс-служба.

Сегодня на принципах МСУ действуют все первичные административно-территориальные единицы республики – это 31 город и 453 айыльных аймака и на местах работают 7,9 тысяч муниципальных служащих.

В конце своего поздравления глава Агентства вручил ряду муниципальных служащих нагрудные знаки "Отличник МСУ" и Почетные Грамоты Агентства.