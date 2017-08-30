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В Ошской области уничтожено около 70 тонн дикорастущей конопли

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshskoi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445531-ru.html

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30 августа 2017, 17:44       Комментарии

Ош, 30.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На территории Ошской области проводится рейдовое мероприятие под названием "Кара-Куурай-2017", в ходе которого уничтожено около 70 тонн дикорастущей конопли. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.
По данным пресс-службы, в рамках рейда в сельских округах Жазы, Куршаб, Мырза-Аке Узгенского района, в присутствии общественности было уничтожено более 5га наркотикосодержащих дикорастущих растений. В общем на территории Ошской области было уничтожено 69,9га наркотикосодержащих дикорастущих растений конопли.
Кроме этого в общей сложности в присутствии местных властей, общественности и правоохранительных органов на территории Кара-Суйского, Ноокатского, Узгенского, Араванского районов было уничтожено 70 тонн дикорастущей конопли.

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