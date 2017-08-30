Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Ошской области уничтожено около 70 тонн дикорастущей коноплиВ Ошской области уничтожено около 70 тонн дикорастущей коноплиГАМСУМО отметила муниципальных служащих и представителей НПО наградамиГАМСУМО отметила муниципальных служащих и представителей НПО наградами

Премьер С.Исаков главе МВД: Просьба, чтобы патрульные милиционеры стояли не за "зебрами", а перед ними

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445530-ru.html

Похожие новости

В Нарыне милиционера оштрафовали на 300 тыс сомов за злоупотребления

Количество ДТП не сокращается, а увеличивается, - премьер С.Исаков

Премьер-министр поручил внедрить в Бишкеке пилотный проект "Умный город" с 1 октября 2017 года

На связи: премьер-министры КР и Узбекистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества

В Бишкеке состоялся гарнизонный развод столичной милиции

30 августа 2017, 17:40       Комментарии

"Просьба, чтобы патрульная милиция работала не за "зебрами", - обратился премьер-министр Сапар Исаков к министру внутренних дел Улану Исраилову во время первого заседания с участием СМИ по вопросам безопасности дорожного движения.
По его словам, безопасность дорожного движения является самой острой проблемой в стране.
"Я собрал вас всех, чтобы сократить число жертв на дорогах. Приближается 1 сентября и необходимо поставить перед вами конкретную задачу и обеспечить безопасность нашим детям на дорогах", - сказал он.
Премьер обратился к министру внутренних дел Улану Исраилову, чтобы он агрессивно поработал над этим вопросом.
"Я хочу, чтобы вы дислоцировали так, чтобы больше стояли рядом со школами", - сказал С.Исаков и попросил, чтобы патрульные милиционеры стояли не за "зебрами", а перед ними.
"Чтобы не ловили нарушителей после нарушения, а предупреждали", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум