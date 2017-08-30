Премьер С.Исаков главе МВД: Просьба, чтобы патрульные милиционеры стояли не за "зебрами", а перед ними

30 августа 2017, 17:40 Комментарии

"Просьба, чтобы патрульная милиция работала не за "зебрами", - обратился премьер-министр Сапар Исаков к министру внутренних дел Улану Исраилову во время первого заседания с участием СМИ по вопросам безопасности дорожного движения.

По его словам, безопасность дорожного движения является самой острой проблемой в стране.

"Я собрал вас всех, чтобы сократить число жертв на дорогах. Приближается 1 сентября и необходимо поставить перед вами конкретную задачу и обеспечить безопасность нашим детям на дорогах", - сказал он.

Премьер обратился к министру внутренних дел Улану Исраилову, чтобы он агрессивно поработал над этим вопросом.

"Я хочу, чтобы вы дислоцировали так, чтобы больше стояли рядом со школами", - сказал С.Исаков и попросил, чтобы патрульные милиционеры стояли не за "зебрами", а перед ними.

"Чтобы не ловили нарушителей после нарушения, а предупреждали", - сказал он.