"Манас оюндары-2017": состязания по ордо выиграла сборная Бишкека

30 августа 2017, 17:47 Комментарии

В Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область) завершились состязания по ордо в рамках республиканских игр по национальным видам спорта "Манас оюндары – 2017".

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, медали по ордо разыгрывались в командном зачете. Всего участвовали 9 команд из семи областей страны, а также городов Ош и Бишкек.

В финальной игре встретились сборные Бишкека и Иссык-Кульской области, где первые одержали победу со счетом 2:0 и выиграли республиканские игры. В составе команды Бишкека выступили Монолдоров Кубаныч, Субанбеков Айдарбек, Сейталиев Кыяс, Касымалиев Майрамбек, Кобошов Бакыт, Абдылдаев Фархат, Майрамбек уулу Нурсултан и Эсенбек уулу Эркинбек.

В матче за третье место представители Таласской области выиграли с аналогичным счетом у команды Ошской области.

Помимо этого, пятое место у города Ош, далее идут Чуйская, Джалал-Абадская, Нарынская и Баткенская области.

Отметим, на Иссык-Куле стартовали республиканские игры "Манас оюндары-2017", где участники соревнуются по 8 национальным видам спорта: көк бөрү, тогуз коргоол, ордо, салбуурун (буркут салуу, тайган жарыш и стрельба из лука), кыргыз курөш, алыш, эр эңиш и конные скачки на разные дистанции. В рамках игр пройдут состязания по кок-бору на Кубок Кыргызстана с призовым фондом 500 тысяч сомов.

Республиканские игры по национальным видам спорта проводятся раз в 4 года. Последний раз они прошли в 2013 году и победителем стала сборная Чуйской области. Ранее состязания "Манас оюндары" назывались спартакиадой по национальным видам спорта.