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В честь Дня независимости в БГК наградили бишкекчан, внесших весомый вклад в развитие столицы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-ches...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445527-ru.html

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Глава БГК наградил бишкекчан, внесших весомый вклад в дело развития и становления

30 августа 2017, 17:10       Комментарии

Сегодня, 30 августа, в Бишкекском городском кенеше состоялась церемония награждения бишкекчан, внесших весомый вклад в дело развития и становления столицы. Об этом сообщает пресс-служба БГК.
Церемонию награждения провел председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев.
Почетной грамотой и благодарственным письмом БГК были награждены 29 граждан, серебряным знаком муниципалитета — трое бишкекчан, работающие в различных сферах.
Самым молодым из награжденных стал чемпион школьной лиги КВН, молодой и талантливый актер — Азамат Уланов, ученик 11 класса гимназии №6.
В ходе церемонии награждения председатель БГК отметил, что за 26 лет независимости стране удалось достичь многого, и подчеркнул вклад каждого из награжденных в развитие Бишкека.

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