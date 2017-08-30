В честь Дня независимости в БГК наградили бишкекчан, внесших весомый вклад в развитие столицы

30 августа 2017, 17:10 Комментарии

Сегодня, 30 августа, в Бишкекском городском кенеше состоялась церемония награждения бишкекчан, внесших весомый вклад в дело развития и становления столицы. Об этом сообщает пресс-служба БГК.

Церемонию награждения провел председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев.

Почетной грамотой и благодарственным письмом БГК были награждены 29 граждан, серебряным знаком муниципалитета — трое бишкекчан, работающие в различных сферах.

Самым молодым из награжденных стал чемпион школьной лиги КВН, молодой и талантливый актер — Азамат Уланов, ученик 11 класса гимназии №6.

В ходе церемонии награждения председатель БГК отметил, что за 26 лет независимости стране удалось достичь многого, и подчеркнул вклад каждого из награжденных в развитие Бишкека.