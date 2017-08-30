После выборов Кыргызстан ждет экономический подъем,— Максат Сабиров

30 августа 2017, 17:19 Комментарии

За годы независимости Кыргызстан достиг реальных успехов в судебной, политической и экономической реформе. Если их продолжить, Кыргызстан ждет экономический подъем. Таким мнением поделился член Совета по судебной реформе Максат Сабиров.

"За годы независимости, как вы знаете, произошло две революции. С 2010 года мы старались что-то изменить в судебной реформе, конституционную реформу провели, в экономике тоже добились энергетической независимости. Хотелось сделать больше реформ во всех областях, но много времени ушло на упорядочение послереволюционной обстановки", — сообщил Сабиров.

По его словам, после президентских выборов следующий этап должен быть направлен на экономический подъем Кыргызстана, для этого заложена экономическая, политическая, судебная и социальная основа.

"Мы уже сделали и демократическую основу, и политическую с другими государствами, вошли в ЕАЭС. Остались экономические реформы. Я думаю, после президентских выборов будет экономический подъем. Если у нас будет мир, будет и экономический подъем", — отметил Сабиров.

Эксперт подчеркнул, что реформа судебной системы, начатая в последние годы, проходит успешно и уже дает положительные результаты.

"Некоторые говорили, что судебная реформа не оправдала себя, что мы не сможем довести ее до конца. Конечно, до конца мы ее должны еще доработать, но первые итоги уже видны. Основу заложили. Парламент поддержал механизм отбора судей. Создан Совет по отбору судей. Судьи сами отмечают, когда сдают экзамены и проходят отбор, что это необходимо. Раньше в суды люди попадали с деньгами, по блату устраивались. Сейчас 70% проходят отбор через комиссию. Это дало толчок к развитию судебной системы. Второе: когда мы начали писать законы по судебной реформе и выносили на заседание комиссии реформу административного и уголовного кодекса, они стали более объективными", — пояснил эксперт.

Сабиров сообщил, что после создания дисциплинарной комиссии контроль над работой судей усилится, что даст положительный эффект в плане функционирования системы.

"И таких реформ, направленных на улучшение жизни народа, много. Просто их надо до конца довести. Кроме того, все прекрасно знают об энергетической независимости. Раньше как мы жили? Зимой то газ отключат, то веерные отключения электроэнергии были в 1990-е и 2000-е года. Сейчас люди забыли, что это такое. Мы стали независимы от Узбекистана и Казахстана. Построили свою ЛЭП "Датка-Кемин". Это была большая работа", — пояснил Сабиров.

В заключение эксперт еще раз подчеркнул, что следующим этапом развития будет экономический подъем Кыргызстана.

"Я думаю, это начало. Культурный, экономический и политический подъем Кыргызстана еще впереди. Со следующего года много что еще изменится, и постепенно социальные вопросы будут решаться в Кыргызстане. Если реформы будут доведены до конца, и курс не изменится, люди не будут уезжать на заработки в другие страны. Я уверен, что после президентских выборов эти реформы будут доведены до конца. Сейчас в социальном плане поддержка граждан усилилась, с нового года граждане будут получать социальную помощь при рождении ребенка, помощь также оказывается многодетным семьям. На начало независимости нас было около 4 миллиона человек, а сейчас уже 6 млн. Думаю, постепенно у нас будет развитие. Основа заложена. Мы должны продолжить экономические, политические и социальные реформы, которые были начаты за последние годы. Тогда у нас все получится, и уровень жизни будет расти", — заключил он.