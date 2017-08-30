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УЕФА признал гол Манджукича в ворота "Реала" лучшим в ЛЧ в сезоне-2016/17

Источник:
http://kabar.kg/news/uefa-priz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445525-ru.html

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30 августа 2017, 16:53       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. Гол форварда туринского "Ювентуса" Марио Манджукича в ворота мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов признан лучшим в сезоне-2016/17, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Манджукич отличился на 27-й минуте финала Лиги чемпионов ударом через себя почти с линии штрафной. После его удара счет стал 1:1, но это не уберегло "Ювентус" от поражения со счетом 1:4.
По итогам опроса, которое проводилось на сайте УЕФА, гол Манджукича набрал 26% голосов.
Второе место занял форвард турецкого "Фенербахче" Мусса Соу 25% голосов. Его гол в ворота английского "Манчестер Юнайтед" был забит в матче Лиги Европы.
На третьей строчке расположился гол хавбека "Реала" Каземиро (20%), забитый дальним ударом в матче Лиги чемпионов с итальянским "Наполи".
Видео на YouTube опубликовал Sports Channel.

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