УЕФА признал гол Манджукича в ворота "Реала" лучшим в ЛЧ в сезоне-2016/17

30 августа 2017, 16:53 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. Гол форварда туринского "Ювентуса" Марио Манджукича в ворота мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов признан лучшим в сезоне-2016/17, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Манджукич отличился на 27-й минуте финала Лиги чемпионов ударом через себя почти с линии штрафной. После его удара счет стал 1:1, но это не уберегло "Ювентус" от поражения со счетом 1:4.

По итогам опроса, которое проводилось на сайте УЕФА, гол Манджукича набрал 26% голосов.

Второе место занял форвард турецкого "Фенербахче" Мусса Соу 25% голосов. Его гол в ворота английского "Манчестер Юнайтед" был забит в матче Лиги Европы.

На третьей строчке расположился гол хавбека "Реала" Каземиро (20%), забитый дальним ударом в матче Лиги чемпионов с итальянским "Наполи".

Видео на YouTube опубликовал Sports Channel.