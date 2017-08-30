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С 1 октября в Бишкеке начнут внедрение пилотного проекта "Умный город"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s-1-oktia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445524-ru.html

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30 августа 2017, 17:11       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. Премьер-министр Сапар Исаков поручил обеспечить внедрение в Бишкеке пилотного проекта "Умный город" с 1 октября 2017 года. Свое поручение он дал в рабочее совещание по вопросу реализации этого проекта.
"В скором времени данный проект будет запущен в пилотном режиме в городе Бишкек. Мэрии города Оша необходимо детально изучить их опыт и ускорить у себя внедрение проекта", - сказал Исаков.
Мэр Бишкека Албек Ибраимов сообщил, что внедрение в пилотном режиме комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения планируется на ключевых перекрестках по проспектам Чуй и Манас.
Кроме того на центральной площади "Ала-Тоо" будет установлена система обзорного видеонаблюдения с установкой 50 ситуационных камер с аналитикой "Антитеррор".
Мэр Оша Айтмамат Кадырбаев проинформировал о проводимых на первоначальном этапе подготовительных работах на центральных улицах города за счет средств местного бюджета и привлекаемых грантов.
Исаков указал на необходимость внедрения проекта "Умный город" в Бишкеке и Оше по единому стандарту и поручил начать совместную проработку реализации проекта.
Он также поручил ускорить разработку технико-экономического обоснования по проекту "Умный город" в Бишкеке и Оше и внести на рассмотрение правительства.

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