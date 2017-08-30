С 1 октября в Бишкеке начнут внедрение пилотного проекта "Умный город"

30 августа 2017, 17:11 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. Премьер-министр Сапар Исаков поручил обеспечить внедрение в Бишкеке пилотного проекта "Умный город" с 1 октября 2017 года. Свое поручение он дал в рабочее совещание по вопросу реализации этого проекта.

"В скором времени данный проект будет запущен в пилотном режиме в городе Бишкек. Мэрии города Оша необходимо детально изучить их опыт и ускорить у себя внедрение проекта", - сказал Исаков.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов сообщил, что внедрение в пилотном режиме комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения планируется на ключевых перекрестках по проспектам Чуй и Манас.

Кроме того на центральной площади "Ала-Тоо" будет установлена система обзорного видеонаблюдения с установкой 50 ситуационных камер с аналитикой "Антитеррор".

Мэр Оша Айтмамат Кадырбаев проинформировал о проводимых на первоначальном этапе подготовительных работах на центральных улицах города за счет средств местного бюджета и привлекаемых грантов.

Исаков указал на необходимость внедрения проекта "Умный город" в Бишкеке и Оше по единому стандарту и поручил начать совместную проработку реализации проекта.

Он также поручил ускорить разработку технико-экономического обоснования по проекту "Умный город" в Бишкеке и Оше и внести на рассмотрение правительства.