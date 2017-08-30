Исаков поручил обеспечить внедрение в Бишкеке пилотного проекта "Умный город" с 1 октября 2017 года

30 августа 2017, 17:19 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков провел рабочее совещание по вопросу реализации проекта "Умный город" в городах Бишкек и Ош. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава Правительства напомнил, что проект "Умный город" является одним из основных компонентов высокотехнологичного проекта "Таза Коом" и программы Правительства "Жаңы доорго кырк кадам" и особо отметил, что его реализация соответствующими государственными органами должна быть доведена до конца.

"В скором времени данный проект будет запущен в пилотном режиме в городе Бишкек. Мэрии города Ош необходимо детально изучить их опыт и ускорить у себя внедрение проекта", - подчеркнул Исаков.

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов сообщил, что внедрение в пилотном режиме аппаратно-программных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения планируется на ключевых перекрестках столицы по проспектам Чуй и Манас.

Кроме того на центральной площади "Ала-Тоо" будет установлена система обзорного видеонаблюдения с установкой 50 ситуационных камер с аналитикой "Антитеррор".

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев также проинформировал о проводимых на первоначальном этапе соответствующих подготовительных работах на центральных улицах города за счет средств местного бюджета и привлекаемых грантов.

Исаков подчеркнул необходимость внедрения проекта "Умный город" в городах Бишкек и Ош по единому стандарту и поручил им начать совместную проработку полной реализации данного проекта. Глава правительства обратил особое внимание на соблюдение законности при проведении всех установленных процедур.

Вместе с этим Премьер-министр подчеркнул важность ведения тесной работы с иностранными инвесторами, заинтересованными в совместной реализации данных проектов.

Сапар Исаков поручил ускорить разработку технико-экономического обоснования по проекту "Умный город" в городах Бишкек и Ош и внести на рассмотрение Правительства страны.

Также мэрии города Бишкек поручено ускорить внедрение пилотного проекта "Умный город" и обеспечить его запуск с 1 октября 2017 года.