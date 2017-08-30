Мэрии Бишкека поручили обеспечить запуск пилотного проекта "Умный город" с 1 октября 2017 года

30 августа 2017, 17:18 Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков 30 августа провел рабочее совещание по вопросу реализации проекта "Умный город" в городах Бишкек и Ош. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер напомнил, что "Умный город" является одним из основных компонентов проекта "Таза Коом" и программы правительства "Жаңы доорго кырк кадам" и отметил, что его реализация должна быть доведена до конца соответствующими государственными органами.

"В скором времени данный проект будет запущен в пилотном режиме в городе Бишкек. Мэрии города Ош необходимо детально изучить их опыт и ускорить у себя внедрение проекта", - сказал С.Исаков.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов сообщил, что внедрение аппаратно-программных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения в пилотном режиме планируется на ключевых перекрестках столицы по проспектам Чуй и Манас.

Кроме того, на центральной площади Ала-Тоо будет установлена система обзорного видеонаблюдения с установкой 50 ситуационных камер с аналитикой "Антитеррор".

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев также проинформировал о проводимых на первоначальном этапе подготовительных работах на центральных улицах города за счет средств местного бюджета и привлекаемых грантов.

"Премьер-министр подчеркнул необходимость внедрения проекта "Умный город" в городах Бишкек и Ош по единому стандарту и поручил им начать совместную проработку полной реализации данного проекта. Глава Правительства обратил особое внимание на соблюдение законности при проведении всех установленных процедур.

Вместе с этим С.Исаков подчеркнул важность ведения тесной работы с иностранными инвесторами, заинтересованными в совместной реализации данных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава правительства поручил ускорить разработку технико-экономического обоснования по проекту "Умный город" в городах Бишкек и Ош и внести на рассмотрение правительства страны.

"Также мэрии города Бишкек поручено ускорить внедрение пилотного проекта "Умный город" и обеспечить его запуск с 1 октября 2017 года", - говорится в сообщении.