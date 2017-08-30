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Исаков поручил обеспечить внедрение в Бишкеке пилотного проекта "Умный город" с 1 октября 2017 годаИсаков поручил обеспечить внедрение в Бишкеке пилотного проекта "Умный город" с 1 октября 2017 годаУлан Чойбеков назначен замдиректора информагентства "Кабар"Улан Чойбеков назначен замдиректора информагентства "Кабар"

Мэрии Бишкека поручили обеспечить запуск пилотного проекта "Умный город" с 1 октября 2017 года

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445520-ru.html

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Исаков поручил обеспечить внедрение в Бишкеке пилотного проекта "Умный город" с 1 октября 2017 года

С 1 октября в Бишкеке начнут внедрение пилотного проекта "Умный город"

30 августа 2017, 17:18       Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков 30 августа провел рабочее совещание по вопросу реализации проекта "Умный город" в городах Бишкек и Ош. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер напомнил, что "Умный город" является одним из основных компонентов проекта "Таза Коом" и программы правительства "Жаңы доорго кырк кадам" и отметил, что его реализация должна быть доведена до конца соответствующими государственными органами.
"В скором времени данный проект будет запущен в пилотном режиме в городе Бишкек. Мэрии города Ош необходимо детально изучить их опыт и ускорить у себя внедрение проекта", - сказал С.Исаков.
Мэр Бишкека Албек Ибраимов сообщил, что внедрение аппаратно-программных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения в пилотном режиме планируется на ключевых перекрестках столицы по проспектам Чуй и Манас.
Кроме того, на центральной площади Ала-Тоо будет установлена система обзорного видеонаблюдения с установкой 50 ситуационных камер с аналитикой "Антитеррор".
Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев также проинформировал о проводимых на первоначальном этапе подготовительных работах на центральных улицах города за счет средств местного бюджета и привлекаемых грантов.
"Премьер-министр подчеркнул необходимость внедрения проекта "Умный город" в городах Бишкек и Ош по единому стандарту и поручил им начать совместную проработку полной реализации данного проекта. Глава Правительства обратил особое внимание на соблюдение законности при проведении всех установленных процедур.
Вместе с этим С.Исаков подчеркнул важность ведения тесной работы с иностранными инвесторами, заинтересованными в совместной реализации данных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава правительства поручил ускорить разработку технико-экономического обоснования по проекту "Умный город" в городах Бишкек и Ош и внести на рассмотрение правительства страны.
"Также мэрии города Бишкек поручено ускорить внедрение пилотного проекта "Умный город" и обеспечить его запуск с 1 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

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