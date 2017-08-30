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Во сколько начнется праздничный Айт-намаз в Оше, сообщили в мэрииВо сколько начнется праздничный Айт-намаз в Оше, сообщили в мэрииОпределен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaComОпределен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom

Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365575_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445519-ru.html

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30 августа 2017, 16:56       Комментарии

Жительница города Бишкек Фарида Мамметова стала обладательницей Мега-приза - 3 000 000 сомов в викторине "Счастливые SMS". Она оказалась самой активной и находчивой среди большого количества участников викторины. По словам девушки, выигрыш достался ей не только благодаря эрудиции, но еще упорству и терпению.
"Я люблю различные викторины и головоломки, поэтому приняла активное участие в викторине "Счастливые SMS". В прошлом месяце я отвечала на вопросы каждый день, и была то на пятом, то на четвёртом месте в рейтинге участников викторины. У меня включился азарт, я играла до 12 часов ночи! И мое терпение было вознаграждено - пришло SMS-сообщение, что я стала победительницей викторины. Но когда мне официально позвонили и сообщили, что я выиграла 3 миллиона сомов, была в шоке и до сих пор не могу поверить в реальность происходящего. Думала, может ошибка. Поэтому даже родителям не говорила, чтобы случайно не огорчить", - рассказывает победительница.
Сертификат на крупную сумму девушке вручил генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов.
Фарида Мамметова поделилась ситуацией, которая произошла с ней ранее при участии в розыгрыше приза месяца:
"Я завоевала первое место в рейтинге участников викторины, но потом не стала продолжать отвечать на вопросы, посчитав, что победа уже в кармане. Меня обошел другой абонент, который стал счастливым обладателем iPhone 6S".
После этого наша победительница решила упорно добиваться своей цели.
Победительница викторины "Счастливые SMS" уже 7 лет пользуется услугами компании MegaCom. Она предпочитает популярный тарифный план "Хит" с оптимальной стоимостью внутрисетевых и внесетевых вызовов.
Выигранные средства она планирует вложить в расширение своего небольшого бизнеса.
"Спасибо большое MegaCom за возможность поучаствовать в викторине и проверить свои знания. Верьте в себя и не останавливайтесь перед трудностями", - говорит Фарида Мамметова.

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