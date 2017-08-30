Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Видеофакт: заявление Атамбаева об отключении света "кое-каким странам"Видеофакт: заявление Атамбаева об отключении света "кое-каким странам"Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!

Во сколько начнется праздничный Айт-намаз в Оше, сообщили в мэрии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445518-ru.html

Похожие новости

Праздничные бонусы: "Золотые" и "Серебряные" номера со скидкой 50%

В Бишкеке пройдет праздничный концерт, посвященный 870-летию Москвы

Во сколько начнется Айт-намаз в Бишкеке — программа муфтията

Сапар Исаков: Цена за газ сегодня в разы дешевле, чем это было несколько лет назад

За что и сколько водителей оштрафованы — итоги рейда "Маяк" в Бишкеке

30 августа 2017, 17:02       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Праздничный Айт-намаз в Оше начнется в 7.30 на центральной площади, сообщила пресс-служба мэрии города.
Кенешу каждого айыльного округа, относящегося к территории южной столицы, выдадут по одной овце в честь праздника.
"Баранов зарежут, мясо раздадут нуждающимся. Один из общественных фондов устроит праздничные мероприятия, а для детей проведут интересные игры", - рассказали в мэрии.
Курман айт (праздник жертвоприношения) в этом году отмечается 1 сентября.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум