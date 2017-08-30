Во сколько начнется праздничный Айт-намаз в Оше, сообщили в мэрии

30 августа 2017, 17:02 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Праздничный Айт-намаз в Оше начнется в 7.30 на центральной площади, сообщила пресс-служба мэрии города.

Кенешу каждого айыльного округа, относящегося к территории южной столицы, выдадут по одной овце в честь праздника.

"Баранов зарежут, мясо раздадут нуждающимся. Один из общественных фондов устроит праздничные мероприятия, а для детей проведут интересные игры", - рассказали в мэрии.

Курман айт (праздник жертвоприношения) в этом году отмечается 1 сентября.

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