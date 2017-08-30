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Видеофакт: заявление Атамбаева об отключении света "кое-каким странам"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445517-ru.html

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Атамбаев: Для меня праздник, что я оставляю город светлым и с дорогами

30 августа 2017, 17:08       Комментарии

Выступая перед сотрудниками столичной теплоэлектроцентрали и работниками китайской компании TBEA, отремонтировавшей станцию, президент Алмазбек Атамбаев напомнил, что годами ранее энергосектор страны находился в упадке, а электроэнергию приходилось покупать в Узбекистане.
"Мы все время молились, чтобы завтра, не дай бог, не отключили электричество. Тогда мощность ТЭЦ была всего 350 мегаватт. При этом мы даже свою электроэнергию получали через другое государство, руководитель которого был разбалован предыдущими президентами Кыргызстана и привык, чтобы к нему приходили на коленках. Но сегодня мы ни перед кем не стоим на коленях. Если понадобится, мы сможем кое-каким странам отключить свет на Новый год, а нам уже не получится", - заявил Атамбаев.
Благодаря ремонту бишкекской ТЭЦ ее мощность увеличилась почти в два раза - теперь она составляет 816 мегаватт. Кроме того, котлы станции смогут работать на кыргызстанском угле. Реконструкция, проведенная за четыре года, обошлась в 386 миллионов долларов.
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