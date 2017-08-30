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МИД Кыргызстана рекомендуем соотечественникам отказаться от поездок в Техас из-за бушующего урагана Харви

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/mid-ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445516-ru.html

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30 августа 2017, 16:11       Комментарии

Кыргызстанцам рекомендовали отказаться от поездок в американский штат Техас из-за бушующего урагана Харви. С таким обращением к соотечественникам выступило Министерство иностранных дел КР.
По данным МИД республики, полученным от соотечественников, находящихся в г. Хьюстоне, никто из кыргызстанцев в результате урагана Харви, бушующего в штате Техас, и масштабного наводнения не пострадал.
"Посольство КР в США и Канаде продолжает поддерживать связь с соотечественниками, проживающими в данном регионе, а также отслеживать ситуацию в данной части США, где продолжаются обильные осадки", — отмечают в диппредставительстве Кыргызстана.
Посольство рекомендует кыргызстанцам, находящимся в районе наводнения в штате Техас, следовать указаниям местных властей, а в экстренных случаях звонить по следующим номерам:
<ul> <li>Police, firefighters or ambulance: 911 or (713) 884-3131</li> <li>City of Houston (Emergencies) 311 or (713) 837-0311</li> <li>FEMA (Federal Emergency Management Agency) 1 (800) 525-0321</li> <li>Harris County (713) 755-5000</li> <li>Houston American Red Cross (713) 526-8300, (866) 526-8300</li> <li>Flood Control (713) 684-4000</li> <li>Houston TranStar (Transportation and Emergency Services) (713) 881-3244</li> </ul> "Посольство по-прежнему рекомендует всем гражданам Кыргызской Республики временно отказаться от поездок в данный регион США", — подчеркивают в МИД КР.

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