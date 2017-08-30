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Праздничные бонусы: "Золотые" и "Серебряные" номера со скидкой 50%

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/prazdn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445514-ru.html

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Как в Бишкеке планируют отметить День независимости КР (праздничная программа)

30 августа 2017, 15:48       Комментарии

В честь Дня независимости Кыргызстана компания MegaCom приготовила для абонентов приятные подарки.
31 августа во всех Центрах продаж и обслуживания и Фирменных салонах мобильного оператора кыргызстанцам будет предоставляться 50% скидка на приобретение номеров платных категорий "Серебро" и "Золото".
Кроме того, каждый абонент, посетивший Центр Продаж и Обслуживания MegaCom, при единовременном пополнении баланса на сумму 50 сомов и более может получить бонусы до 30 минут разговоров и 70 SMS внутри сети.
Ведущий мобильный оператор MegaCom на постоянной основе проводит многочисленные акции и конкурсы, тем самым радуя всех новых и действующих абонентов.
Следите за новостями, акциями и бонусами от MegaCom на страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg
Будьте в центре мега-событий!

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