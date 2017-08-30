Праздничные бонусы: "Золотые" и "Серебряные" номера со скидкой 50%

30 августа 2017, 15:48 Комментарии

В честь Дня независимости Кыргызстана компания MegaCom приготовила для абонентов приятные подарки.

31 августа во всех Центрах продаж и обслуживания и Фирменных салонах мобильного оператора кыргызстанцам будет предоставляться 50% скидка на приобретение номеров платных категорий "Серебро" и "Золото".

Кроме того, каждый абонент, посетивший Центр Продаж и Обслуживания MegaCom, при единовременном пополнении баланса на сумму 50 сомов и более может получить бонусы до 30 минут разговоров и 70 SMS внутри сети.

Ведущий мобильный оператор MegaCom на постоянной основе проводит многочисленные акции и конкурсы, тем самым радуя всех новых и действующих абонентов.

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