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Взгляд политолога на реформы в Кыргызстане за последние годы

Источник:
http://kabar.kg/news/vzgliad-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445512-ru.html

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30 августа 2017, 16:43       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Кыргызстан в целом за последние 26 лет независимости представлен действительно как островок демократии в Центральной Азии, что дает неоспоримое преимущество в сотрудничестве со странами с развитой демократией. Об этом заявила политолог Чинара Эсенгул.
"Сначала нам это название дали, потом мы его подпортили немного, сейчас стараемся вернуть этот статус островка демократии в Центральной Азии. Так как мы окружены странами с тоталитарными режимами. Мне кажется, это наша фишка. Она позволяет нам выстраивать очень интересные партнерства со странами, у которых большой опыт в демократическом развитии", - сообщила Эсенгул.
Относительно экономики, по словам эксперта, в Кыргызстане как были, так и остаются крупные проблемы. Так как Кыргызстан не обладает достаточными запасами нефти и газа, как соседние страны. Эксперт отметила в этом свои плюсы, потому что долгое время Кыргызстан не знал, как выстраивать свою экономическую модель и мог лишиться запасов углеводородов из-за банальной коррупции.
"В Кыргызстане долгое время отсутствовала экономическая модель развития страны. Не было стратегии, на что бы делался упор в экономическом развитии. Но со вступлением в ЕАЭС большинством этот шаг рассматривается как позитивный. Особенно учитывая тот факт, что около четверти нашего ВВП - это переводы мигрантов. Мы знаем, что большая часть наших рабочих мигрантов находится в России, меньшая часть - в Казахстане, и 25% ВВП – это, конечно, очень серьезный показатель. И здесь нужны были шаги в пользу того, чтобы наши граждане, которые трудятся и отправляют деньги своим родным, могли получить лучшие условия в странах, где они пребывают. В этом случае это был очень важный и стратегически необходимый шаг для Кыргызстана. Мы это сделали и плюсы уже видим", - отметила политолог.
По ее словам, громоздкая государственная система не смогла в краткие сроки адаптироваться для использования экономических преференций, которые были даны Кыргызстану на период вступления.
"Кыргызстан так и не смог создать компактную систему управления государства с меньшим количеством министерств и ведомств, чтобы мы не тратили на неэффективную бюрократию и армию чиновников огромные деньги", - отметила Эсенгул.
Несмотря на это, по ее словам, Кыргызстану за последние годы удалось начать системные реформы, которые долгое время никем не проводились. В первую очередь это касается энергетической безопасности страны, борьбы с коррупцией и судебной реформы.
"То, что мы поострили ЛЭП "Датка-Кемин", замкнули энергетическое кольцо и больше не зависим от соседних государств, это был отличный шаг. Но это был необходимый шаг, чтобы на переговорах мы могли быть более-менее на равных. За последние пять-шесть лет, как исследователь, который часто выезжает в регионы, я вижу улучшения и в социальном плане. Именно органы МСУ стали более независимыми, более ответственными, знающими, что и как нужно делать для интересов своих сообществ. Народ стал более самостоятельный", - отметила Эсенгул.
Она убеждена, что проходящие положительные общественные процессы и тенденции через некоторое время могут дать результат еще лучший, если не мешать этому процессу.
По части идеологии, политолог отмечает слабую работу образовательной системы, особенно в религиозных вопросах. За последнее время по части идеологии накопились вопросы, которым долгое время не уделялось достаточно внимания.
"Сейчас пытаются выправить политику в этом отношении, но пока о результатах говорить рано", - отметила Ч.Эсенгул.
Касаясь вопроса борьбы с коррупцией, политолог говорит, что на государственном уровне действительно заметна политическая воля в отношении борьбы с этим явлением. Ранее подобной активности в борьбе с коррупцией не проявлял ни один президент.
"Есть и указ президента о борьбе с политической коррупцией 2015 года, есть структура, которая за это ответственна. Но вот общественность пока не подключена. Я знаю, что есть планы подключить общественность к борьбе с коррупцией, и если это случится, общество само начнет, как надзиратель, смотреть за всеми процессами и контролировать их. А не только выжидать и обвинять, что чиновники воруют. То есть, это же еще и общественный вопрос, поэтому мне кажется, здесь еще много работы предстоит, но направление в целом задано и оно очень правильное", - отметила политолог.
По ее словам, для важных и системных реформ, нужно длительное время, особенно, если государственная система обросла бюрократическими особенностями.
"Например, с приходом Атамбаева в 2011-2013 годы он какие-то моменты заложил. Но, мне кажется, как в борьбе с коррупцией, так и в судебной реформе, в реформе системы правоохранительных органов еще нужно время. Прошло мало времени, чтобы мы могли увидеть обширные результаты этих реформ", - сказала Эсенгул.
"В целом мне кажется, подход того, что нужно выстроить стратегию развития - очень правильный. Сейчас разрабатывается стратегия развития до 2040 года, потом пятилетки будут, стратегическое продумывание шагов, четкое обозначение приоритетных целей и задач, которые нам нужны и результаты которых мы хотим увидеть. Мне кажется, это правильный подход. Другой вопрос - насколько те проектировщики, которые пишут эти программы, сумеют донести на понятном языке тем, кто будет это реализовывать", - добавила политолог.
Она отметила перспективность программы "Таза-Коом", которая затрагивает национальную стратегию по переходу на информационные технологии управления, которая предполагает исключение человеческого фактора в управлении, и значительно снижает коррупционные риски.
"Эта ставка в целом очень правильная. Мы даже немножко запоздали, весь мир уже давно использует технологии на разных уровнях. Но в целом, это правильное направление, только теперь вопрос в том, сумеем ли мы это реализовать. Видите ли, у нас страна демократическая и в хорошем и в плохом смысле. В плохом в том плане, что это не устойчивые лидеры. Выборы проходят каждые пять-шесть лет. Новый президент, новый премьер-министр, новая команда, новое видение, и нет преемственности тех политик и реализации того, что было до прихода нового человека. Здесь я вижу определенные риски для реализации той стратегии, которую пишут эксперты", - заключила Ч.Эсенгул.

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