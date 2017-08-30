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В Бишкеке проходит очередное заседание Республиканского штаба по подготовке к ОЗП

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445511-ru.html

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30 августа 2017, 16:33       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев проводит очередное заседание Республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.
Заседание проходит в здании Министерства чрезвычайных ситуаций в Бишкеке с участием глав и представителей министерств и подведомственных им организаций.
Зилалиев в начале заседания отметил, что данное заседание имеет серьезное значение, потому как вопрос по подготовке отраслей экономике и населения к осенне-зимнему периоду будет в скором рассмотрен на первом же заседании Правительства КР. В этой связи он потребовал от участников заседания тщательно рассмотреть все недоработанные вопросы и в оперативном порядке заняться их решением.

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