В Бишкеке проходит очередное заседание Республиканского штаба по подготовке к ОЗП

30 августа 2017, 16:33 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев проводит очередное заседание Республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

Заседание проходит в здании Министерства чрезвычайных ситуаций в Бишкеке с участием глав и представителей министерств и подведомственных им организаций.

Зилалиев в начале заседания отметил, что данное заседание имеет серьезное значение, потому как вопрос по подготовке отраслей экономике и населения к осенне-зимнему периоду будет в скором рассмотрен на первом же заседании Правительства КР. В этой связи он потребовал от участников заседания тщательно рассмотреть все недоработанные вопросы и в оперативном порядке заняться их решением.