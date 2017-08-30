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В Бишкеке еще один жилой массив столицы получил доступ к природному газу

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445510-ru.html

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30 августа 2017, 16:39       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. В Бишкеке состоялась торжественная подача природного газа в столичный жилой массив "Ала-Тоо", сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
В мероприятии приняли участие глава Ленинского административного района Нурдин Тынаев, а также заместитель генерального директора компании "Газпром Кыргызстан" Мурат Сулайманов.
Полномасштабная газификация жилого массива "Ала-Тоо" началась в июне 2017 года. На проведение строительных работ было потрачено в общей сложности 150 млн. сомов. Протяженность газопровода по всей территории жилого массива составила 31 километр. По итогам проделанной работы доступ к природному газу получат 1658 домовладений с охватом 6 600 человек.
Газификация жилого массива "Ала-Тоо" осуществлена в рамках инвестиционной программы "Газпром Кыргызстан". Данная программа предусматривает полномасштабную газификацию всей республики, что является не только экономическим, но и социальным фактором, способствующим улучшению благосостояния и качества жизни каждого гражданина.

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