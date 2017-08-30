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ЕЭК предлагает скорректировать условия доступа к госзаказу предприятий ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eek-predl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445509-ru.html

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30 августа 2017, 16:53       Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Возможность введения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) механизма индикативных цен на гражданскую продукцию, закупаемую по государственным контрактам и контрактам в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ), рассматривает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Использование этого принципа ценообразования позволит оптимизировать бюджетные расходы. Об этом в рамках III Международного военно-технического форума "Армия-2017" заявил помощник члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Владимир Мальцев, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
По мнению Владимира Мальцева, вопрос обеспечения конкурентных условий допуска промышленных предприятий ЕАЭС к государственным закупкам нуждается в существенной донастройке. В частности, приводит пример помощник министра ЕЭК, "мы видим сейчас существенный ценовой разрыв на гражданском рынке кожаной обуви. Если сопоставить данные статистики, то средняя потребительская цена в Республике Беларусь ниже на 30% относительно рынка Российской Федерации".
ЕЭК предлагает ввести механизм индикативных цен на продукцию, который позволил бы потенциальным заказчикам сопоставить цены на аналогичную продукцию производителей государств-членов ЕАЭС, что в итоге будет способствовать повышению прозрачности рынка государственных закупок и стимулировать поставщика к снижению затрат при производстве и реализации этой продукции.
Согласно Договору о ЕАЭС в области регулирования государственных закупок предусмотрено предоставление всеми союзными государствами национального режима в сфере закупок для своих партнеров по Союзу. Вместе с тем Договор допускает возможность установления в одностороннем порядке изъятий из национального режима сроком на два года.
Это привело к тому, что для более 130 товарных позиций применены изъятия товаров, происходящих в том числе из стран ЕАЭС.
"Один из важнейших вопросов евразийской повестки сегодня – это устранение барьеров промышленного сотрудничества, сокращение и полный отказ от тех изъятий, с которыми наш Союз делал первые шаги на пути своего становления. Решение этих вопросов будет способствовать росту промышленного производства в ЕАЭС, сохранению и укреплению кооперационных связей между нашими предприятиями, образованию новых кооперационных цепочек, реализации задач импортозамещения и снижению цен на промышленную продукцию", – резюмировал представитель промышленного блока ЕЭК.

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