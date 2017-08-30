Тротуар отрезка бульвара Эркиндик меняют (фото)

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Источник:http://kg.akipress.org/news:14...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-445508-ru.html
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30 августа 2017, 16:52 Комментарии
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