Тротуар отрезка бульвара Эркиндик меняют (фото)

30 августа 2017, 16:52 Комментарии

Тротуар бульвара Эркиндик (от улицы Московская до Боконбаево) обновляют тротуар. Об этом АКИpress 30 августа сообщил на месте один из рабочих. По его словам, меняют лишь тротуар.