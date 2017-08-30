Зачем Каптагаев поднял тему княжества Бабан?

30 августа 2017, 16:12 Комментарии

Экс–руководитель аппарата временного правительства, аппарата Розы Отунбаевой Эмилбек Каптагаев недавно затронул достаточно болезненную для Омурбека Бабанова тему – курдский вопрос.

Точнее, этническое происхождение лидера фракции РАЖ. Каптагаев, копаясь в Википедии, наткнулся на эмират Бабан. В интернет-энциклопедии сообщается, что эмират Бабан - курдское княжество, существовавшее с 1649 по 1850 год на территории современного Ирака и западного Ирана. Столицей эмирата Бабан был город Сулеймания. Современные курдские, а также персидские источники называют этот эмират Бабан, или аль-Бабан, в то время как турецкие источники называют княжество Бабанлар, или Бабанзаделар. В XVII-XIX веках эмират принимал активное участие в ирано-турецких войнах. Был ликвидирован после ряда восстаний в 1850 году.

Каптагаев вопрошал: откуда у кыргызов появилось имя Бабан? Кто так назвал деда Омурбека Токтогуловича? Пост в соцсетях вызвал большой резонанс. Когда пользователи интернета заговорили о том, что Бабанов не кыргыз, Каптагаев удалил свою публикацию. И написал что-то невнятное, типа он просто поинтересовался, так сказать, без злого умысла.

Но никто из пользователей не усомнился в том, что умысел был. Трудно сказать, что подтолкнуло Каптагаева с новой силой поднять вопрос курдского происхождения Бабанова. Может им двигало чувство мести? Но эмират Бабан и этническое происхождение Бабанова до сих пор остаются популярной темой среди пользователей социальных сетей.

Со стороны Бабанова, если не учитывать его наемных троллей, нет никакой реакции на удаленный Каптагаевский пост. Ни опровержений, ни разъяснений. Между тем кандидату в президенты стоило бы объясниться с электоратом. Ведь что бы там ни говорили, но отношение к курдам в мусульманских странах достаточно неоднозначное.

Стоит напомнить, попытка создания Курдистана на стыке границ нескольких стран на Ближнем Востоке вызывает большое недовольство в Сирии, Ираке, Иране и Турции. Даже Сталин, который в свое время обещал подарить государственность курдам, был вынужден отказаться от своей идеи. Что заставило всемогущего главу СССР отступить от своих обещаний?

Не секрет, что "курдский вопрос" достаточно острый и проблемный. Поэтому, когда Каптагаев поднял тему эмирата Бабан, он мог руководствоваться определенными убеждениями, которые прячет глубоко в душе, давит неким подобием политкорректности. Стоит ли напоминать о том, что Каптагаев всегда позиционировал себя национал–патриотом, его часто обвиняли в национализме.

Курдская тема достаточно опасная для Бабанова, хотя Омурбек Токтогулович и пытается от нее отбиваться. Потому не только кыргызы, но и представители других народов, исповедующие ислам и проживающие в Кыргызстане, в силу внутренних убеждений не готовы к тому, чтобы страной управлял этнический курд. Определенный процент электората даже не допускает мысли об этом.

Откуда такое неприятие к данной теме? Эта тема для исследований. Но одно ясно, что курдское происхождение, которое приписывается Бабанову, может свести на нет все притязания лидера РАЖ на самую высокую должность в стране. Это козырь, которым отобьют электорат Бабанова его соперники по президентской гонке.

Помимо этого, в СМИ регулярно поднимается вопрос о связях Бабанова с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана террористическим движением в Турции. Некоторые журналисты раскачивают тему отмывания денег Бабановым через РПК. По интернету гуляют версии о том, что Анкара достаточно нервно реагировала на назначение Бабанова на высокие посты в Кыргызстане со времен Бакиева. Даже есть слухи о том, что турецкие спецслужбы предоставляли своим кыргызским коллегам достоверную информацию о связях Бабанова с РПК. Позже Анкара смирялась, понимая, что дальнейшее давление на Бишкек может привести к негативным последствиям.

Бабанова также пытаются связать с российскими организованными преступными группировками. В том числе с самым влиятельным преступным кланом вора в законе деда Хасана (в миру Аслан Усоян). Этот криминальный авторитет был курдом по национальности. Правда, езидом, а не мусульманином. Вот что пишут в различных энциклопедиях: ези́ды - курдская этноконфессиональная группа, говорящая на курдском языке диалекте курманджи.

Религия езидов - езидизм, на основе зороастризма. Езиды являются монотеистами - последователями единобожия. В основном они проживают на севере Ирака (Иракский Курдистан), на постсоветском пространстве и в странах Европы. В Первой мировой войне езиды воевали на стороне Российской империи с Османской империей, в то время как многие курды-мусульмане активно поддерживали турок в геноциде армян и ассирийцев. Так, езиды мигрировали в Российскую империю, а потом и в страны Европы.

Так как общекурдской национальной государственности не создано, то и точных данных о курдах и, в частности, о езидах нет. По различным источникам, на планете насчитывается до двух миллионов езидов. Исторически езиды испытывали притеснения со стороны мусульманского большинства, считающего их неверными.

Поэтому дед Хасан, который был курдом–езидом, называл курдов, которые приняли ислам - врагами. В то же время в исламском мире существует подозрение, что все курды – езиды, просто они маскируются под мусульман.

Когда пишут о связях Бабанова с кланом деда Хасана, часто отмечают, что благодаря поддержке этого криминального авторитете и его влиянию Омурбек Токтогулович смог начать строительство крупного цементного завода в Пензенской области. Даже есть версии, что часть финансирования была выделена ОПГ.

Такие публикации не могут не настораживать публику. Электорат, который преимущественно идентифицирует себя с исламской верой, не может перешагнуть через свои глубокие убеждения в отношении курдов.

Одним словом, "курдский вопрос" для Бабанова может стать непреодолимым препятствием в предвыборной президентской гонке. Несмотря на его популярность. Стоит учитывать, что не всякий известный гражданин может претендовать на победу в политических баталиях, которые могут стать судьбоносными для страны.

Народ готов восхищаться и даже любить популярных людей, но в деле выбора президента на первый план выходят иные критерии, более жесткие и прагматичные.