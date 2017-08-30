Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Взгляд политолога на реформы в Кыргызстане за последние годыВзгляд политолога на реформы в Кыргызстане за последние годыВ Бишкеке еще один жилой массив столицы получил доступ к природному газуВ Бишкеке еще один жилой массив столицы получил доступ к природному газу

Сократ снова стал жертвой псевдоинтеллектуальной элиты Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365574_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445505-ru.html

Похожие новости

Взгляд политолога на реформы в Кыргызстане за последние годы

Ого! Поведение кыргызстанок в ночных клубах и иные события, удивившие нас

МИД Кыргызстана рекомендуем соотечественникам отказаться от поездок в Техас из-за бушующего урагана Харви

Видео — Поздравления посольства США с Днем независимости Кыргызстана

Как это было — кадры перезахоронения жертв репрессий в "Ата-Бейите"

30 августа 2017, 16:42       Комментарии

Самое странное в нынешней ситуации – это то, что те, кто своим действием или бездействием потворствовал становлению антинародных режимов, вдруг стали яростными защитниками демократии. Остается только гадать, что движет такими людьми – позднее раскаяние или же просто обида и горечь оттого, что их вытолкали из центров принятия решений. А может, месть? Или все в одном флаконе.
В причитаниях о конце демократии, о потере статуса островка демократии этих людей сошлось все – попытка самооправдания за малодушие или соучастие в делах свергнутых режимов, иллюзии, связанные с возможностью снова вознестись на политический олимп и месть ныне находящимся во власти. Этим людям, таким как экс–спикер парламента Медеткан Шеримкулов, торага бакиевского парламента Зайнидин Курманов и другие, кажется несправедливым, что их не допустили во власть.
Но если ты молча и равнодушно или же исходя из своих корыстных интересов поддерживал антинародный режим, ты будешь вызывать подозрение. Тем более что эти люди имели реальный шанс, находясь на высоких постах, обратиться к народу и осудить режим, будь то Акаева или Бакиева. Но этого не произошло.
Сократ выпил яд, по свидетельству современников, и он сделал это сознательно, чтобы не отрекаться от своих мыслей, чтобы смертью доказать единство своей жизни и мышления. И это был великий подвиг мыслителя, жившего как мыслил, преданного Истине. И не толпа и вожди, как пишет Курманов, были виновниками смерти Сократа, а так называемая интеллектуальная элита тех времен. И если есть какие–то возражения, то господину Курманову необходимо обратиться к Платону или Ксенофонту – к великим философам Древней Греции.
Курманов пишет, что были оттеснены и затравлены интеллектуалы, поэтому пала Древняя Греция. Увы, все происходило иначе.
Так называемая интеллектуальная элита, которая больше старалась умничать, а не мыслить напряженно, красоваться и позировать перед публикой, начала продвигать свои интересы и потакать тиранам, олигархам. И когда не осталось места реальному напряженному мышлению, начались беды Афин и других городов–полисов Древней Греции. Курманову, наверное, легче все представить вульгарно, пошло и утрированно, так как если ему придется рассказывать о истинных причинах падения Древней Греции, то он сам себе и вынесет вердикт истории.
Человеку, который после трагической гибели своего друга Медета Садыркулова не просто молча, но и активно помогал усилению бакиевского режима, тяжело признаться, что древние греки пострадали из-за таких, как он. А ведь был шанс у экс–спикера акжоловского парламента, условно говоря, выпить яд, как Сократ, и продемонстрировать верность своим постоянно изливаемым в интервью мыслям о демократии и свободе. Но этого не произошло, потому что не могло. Курманов не Сократ, даже близко не подходит, и прикрываться именем великого философа должно быть стыдно. Но о чем мы говорим, стыд и совесть – это слишком абстрактные понятия для приспособленцев.
Им легче критиковать и кричать о гонениях в отношении их и отдельных СМИ, с которыми судятся некоторые чиновники за свои честь и достоинство. И они просто не хотят замечать, что в отличие от прежних режимов, когда разборки со СМИ происходили вне правового поля, нынешняя ситуация отличается разительно. Ныне власть и СМИ ведут свои тяжбы в судах, когда обе стороны имеют возможность апеллировать как к суду, так и общественности, вынося все на публичное и информационное пространство. И все проходит в рамках закона, одна сторона защищает свою репутацию, считая, что СМИ задели их честь и достоинство, а медиа пытаются опровергнуть претензии. Такое повсеместно происходит в цивилизованном мире.
Но вышеуказанные люди просто пытаются использовать данную ситуацию в личных целях, чтобы как-то отыграться за свою злую судьбу, которая сложилась только из-за того, что Сократ был не образцом поведения мыслящего человека, а просто муляжом, чтобы как-то придать авторитетность пустым словам.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум