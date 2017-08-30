Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Помогите спасти маму! Ученый-эколог нуждается в срочном лечении ракаПомогите спасти маму! Ученый-эколог нуждается в срочном лечении ракаЕще один жилмассив Бишкека получил доступ к природному газуЕще один жилмассив Бишкека получил доступ к природному газу

Красивые девочки в Кырнете зарабатывают по $200 за пост — Минбаева

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445504-ru.html

Похожие новости

Самая красивая женщина Индии привезла в Бишкек петицию о спасении барсов

Девочка в туалете. Милиция проверяет данные женщин на учете по беременности

Здесь зарабатывают минимум $50 тыс — профессор из Бишкека о жизни в США

В Индии 10-летняя девочка родила ребенка, изнасиловавший ее дядя арестован

В Индии 10-летняя девочка родила дочку

30 августа 2017, 16:33       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Красивые девушки зарабатывают в Кырнете по 200 долларов за публикацию одного поста, сообщила в ходе видеомоста журналист Sputnik Кыргызстан Асель Минбаева, комментируя вопрос о деятельности блогеров.
Видеоконференция, посвященная Международному дню блога, состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
"В Кыргызстане самые "космические" аудитории у красивых девочек с наращенными ресницами - у некоторых около полумиллиона человек в подписчиках. Не вижу в этом ничего плохого хотя бы потому, что они получают по 200 долларов за пост, а в среднем люди у нас зарабатывают 250 долларов в месяц", - сказала Минбаева.
Видеомост объединил площадки в Ереване, Баку, Минске, Бишкеке и Кишиневе.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум