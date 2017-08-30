Красивые девочки в Кырнете зарабатывают по $200 за пост — Минбаева

30 августа 2017, 16:33 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Красивые девушки зарабатывают в Кырнете по 200 долларов за публикацию одного поста, сообщила в ходе видеомоста журналист Sputnik Кыргызстан Асель Минбаева, комментируя вопрос о деятельности блогеров.

Видеоконференция, посвященная Международному дню блога, состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

"В Кыргызстане самые "космические" аудитории у красивых девочек с наращенными ресницами - у некоторых около полумиллиона человек в подписчиках. Не вижу в этом ничего плохого хотя бы потому, что они получают по 200 долларов за пост, а в среднем люди у нас зарабатывают 250 долларов в месяц", - сказала Минбаева.

Видеомост объединил площадки в Ереване, Баку, Минске, Бишкеке и Кишиневе.

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