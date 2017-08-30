Ого! Поведение кыргызстанок в ночных клубах и иные события, удивившие нас

30 августа 2017, 16:42 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Мы заглянули в календарь и трижды проверили: действительно, сегодня среда, а значит, доблестные журналисты Sputnik Кыргызстан непременно должны выдать постоянную рубрику о пяти самых удивительных событиях последних семи дней.

1. Девушки в бишкекских клубах. Охранник одного ночного заведения столицы на анонимных условиях честно рассказал, как весело некоторые молодые кыргызстанки проводят ночи. По словам мужчины, ему часто приходится видеть и совсем юных дев, которым из-за яркого макияжа можно дать 30 лет, и дамочек при параде, которые пришли в клуб исключительно ради собственной пиар-акции.

2. Дорожное полотно из жвачки на главной площади страны. Пока все прогрессивное человечество радовалось субботнему деньку, сотрудники "Тазалыка" занимались неприятным и кропотливым трудом: вручную отдирали жевательную резинку с брусчатки на площади Ала-Тоо. Черными пятнами была усеяна вся территория!

3. Молодая кровь в Министерстве экономики. Редкий кыргызстанец не поперхнулся от удивления, когда увидел в СМИ портрет нового главы Минэкономики. Министру-то всего 30 лет! Зовут его Артем Новиков, а уроки кыргызского языка ему пообещал дать сам премьер-министр Сапар Исаков. Между тем в послужном списке Новикова значатся пять лет работы советником премьер-министров; также известно, что он кандидат экономических наук.

© Фото / пресс-служба Жогорку КенешКандидат в министры экономики Артем Новиков 4. Частные клиники в Бишкеке. Наверное, врачи кабинета на Ошском рынке весьма изумились, увидев в стенах своей скромной обители министра здравоохранения Талантбека Батыралиева. Он, вероятно, тоже удивился, увидев условия, в которых эскулапы лечат людей: кажется, для завершения страшной картины не хватало только бегающих по хирургическим инструментам тараканов.

© Фото / пресс-служба Министерства здравоохранения КРЧастные медицинские центры на Ошском рынке в Бишкеке 5. 4 236 телевизоров для школ. На днях стало известно, что для общеобразовательных учреждений Кыргызстана закупили более 4 тысяч телевизоров. Как отметили в Минобрнауки, это сделано для "расширения возможностей использования цифрового телевидения в процессе обучения". Интересно, что школьники будут изучать по телевизору? Образ страдающей лирической героини на примере клипов Тейлор Свифт?

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