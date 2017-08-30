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На Стокгольмской неделе воды выступят представители Таджикистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-stokgo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445502-ru.html

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30 августа 2017, 16:00       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. В Стокгольме открылась Всемирная неделя воды. По приглашению Стокгольмского международного водного института в саммите участвует таджикский депутат Рустам Латифзода, первый замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Султон Рахимзода. Об этом сообщает агентство "Азия плюс".
В рамках Всемирной недели воды организована выставка Таджикистана по тематике "Вода для устойчивого развития". Здесь представлены презентации, буклеты и наглядные материалы о глобальных инициативах президента Таджикистана Эмомали Рахмона по водной проблематике, сообщил "АП" пресс-секретарь нижней палаты парламента Мухаммадато Султонов.
Как сообщает РИА "Новости", Всемирная неделя воды, организуемая ежегодно с 1991 года, пройдет в Стокгольме по 2 сентября. В этом году особое внимание участники дискуссий и семинаров намерены обратить на тему водных ресурсов и их роли в устойчивом развитии.
Неделя обычно собирает от 2 до 3 тысяч представителей правительственных организаций, делового и научного сектора, общественных и учебных организаций из более чем 100 стран.
Одним из торжественных пунктов программы всегда считается вручение Международной премии воды, обладателем которой в этом году стала американская исследователь, профессор Мичиганского государственного университета Джоан Роуз. Она считается одним из ведущих исследователей микробиологии воды и, в частности, является специалистом в области паразитарного заболевания Cryptosporidium (криптоспоридиоз).
По данным Стокгольмского института воды в мире из-за плохого качества воды и заболеваний диареями ежедневно умирает приблизительно тысяча детей в возрасте до пяти лет. По-прежнему около 2 миллиардов людей в мире не имеют доступа к работающим туалетам и у более чем 1 миллиарда людей нет возможности пить чистую воду.
Церемония награждения пройдет 31 августа. Из рук короля Швеции Карла XVI Густава Джоан Роуз получит хрустальную скульптуру и призовой чек на 150 тысяч долларов.
Фонд Стокгольмской премии воды был основан в 1990 году и награда вручается ежегодно с 1991 года ученым, организациям, научным заведениям или предприятиям за вклад в сохранение мировых водных ресурсов, экосистемы и жизни людей.
В дни недели вручается и Молодежная премия воды, которой в 2016 году исполняется 20 лет. Ею награждаются исследователи в возрасте от 15 до 20 лет, которые выиграли национальные отборы и приехали в Стокгольм для финальных соревнований. В этом году победителя назовут 30 августа. Его выберут из конкурсантов из 28 стран.

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