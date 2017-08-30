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Иссык-Кульских фермеров научили пользоваться электро-пастухами

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/issyk-kul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445501-ru.html

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30 августа 2017, 15:53       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Иссык-Кульских фермеров научили пользоваться электро-пастухами. Об этом сообщила специалист IFC (Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка) по связям с общественностью Кымбат Ыбышова
По ее словам, 25 августа в селе Корумду Тюпского района Иссык-Кульской области состоялся пресс-тур в рамках проекта Группы Всемирного Банка по развитию молочного сектора в Иссык-Кульской области.
В ходе мероприятия в фермерское хозяйство у журналистов была возможность на месте ознакомиться с внедрёнными новшествами, задать вопросы как фермерам, так и специалистам.
Как отмечается, производство молока в Иссык-Кульской области является перспективным, учитывая географическое расположение региона и традиции животноводчества и молокопереработки. Произведенные в Кыргызстане молочные продукты имеют репутацию вкусной натуральной продукции благодаря модели производства, основанной на использовании экологически-чистых высокогорных пастбищ. Однако, сектор крайне зависим от ряда проблем.
Группа Всемирного банка совместно с правительством КР осуществляют реализацию инициативы по развитию молочной отрасли путем увеличения количества и качества молока, повышения экспортного потенциала молочной продукции и ускорения роста местной экономики.
Начиная с пилотной Иссык-Кульской области, Программа направлена на целостное и комплексное развитие всей цепочки поставки молока, включая вопросы, связанные с повышением продуктовой безопасности и привлечением инвестиций, а также улучшением нормативно-регуляторной базы и доступа к финансам. Задачей пилотной программы является увеличение объёмов и улучшения качества сырого молока на уровне фермерских хозяйств для получения более качественных молочных продуктов и увеличения экспорта иссык-кульских молочных продуктов в соседние страны. Конечная цель Программы заключается в признании кыргызстанских молочных продуктов на мировом уровне и занятие основной позиций в экспорте страны.
По вопросам развития цепочек поставок от производителя до рынка, а также по расширению перечня финансовых продуктов программа тесно работает как с фермерами, сборщиками молока и производственными кооперативами, так и с финансовыми институтами.
Наиболее сложная задача при реализации данной программы - это убедить фермеров, отказаться от привычной и не всегда правильной практики производства молока по всей цепочке производства и принять новые, более рентабельные методы. По сути, вся программа нацелена на изменение устарелых привычек практик и стандартов.
Начало этим изменениям было уже заложено работай Проекта по развитию агро-финансирования в Центральной Азии с 7 фермерскими хозяйствами. Специалистам проекта пришлось начинать обучение практически с азов, с таких вопросов как содержание животных, их кормление и рацион, заготовка кормов, здоровье и племенное дело животных, управление пастбищами.
Проект достиг впечатляющих результатов в этих пилотных фермерских хозяйствах: в первые месяцы использования правильного рациона удои молока увеличились вдвое и оставались выше удоев в контрольной группе на протяжении всего производственного цикла. К концу первого года производительность молока на пилотных фермах увеличилась от 15% до 100%, а расходы были в среднем на 20% ниже. Наибольшее впечатление на фермеров произвел эксперт, приглашенный проектом из Швейцарии, который научил их установке и использованию электро-пастухов.
В настоящее время опыт, полученный в пилотных хозяйствах распространяется еще на 75 фермерских хозяйств. А в конце текущего года ожидается начало реализации проекта Всемирного банка в рамках которого протестированные методологии будут массово распространяться среди домохозяйств Кыргызстана.

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