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Посольство Кыргызстана откроет в Баку избирательный участок

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445500-ru.html

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30 августа 2017, 15:54       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. Граждане Кыргызстана, проживающие или временно находящиеся в Азербайджане, смогут проголосовать на президентских выборах в избирательном участке в Баку, сообщили в среду агентству "Trend" в Посольстве Кыргызской Республики в Азербайджане.
Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.
Всего в списке избирателей, зарегистрированных в Азербайджане, состоит 52 человека.
Избирательный участок для граждан Кыргызстана, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Азербайджана, организован в офисе посольства Кыргызстана в Баку, находящемся по адресу: г.Баку, Хатаинский район, Нобелевский проспект, 23, Торговый центр "Амай", 7-ой этаж, комн.11.

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