Посольство Кыргызстана откроет в Баку избирательный участок

30 августа 2017, 15:54 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. Граждане Кыргызстана, проживающие или временно находящиеся в Азербайджане, смогут проголосовать на президентских выборах в избирательном участке в Баку, сообщили в среду агентству "Trend" в Посольстве Кыргызской Республики в Азербайджане.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.

Всего в списке избирателей, зарегистрированных в Азербайджане, состоит 52 человека.

Избирательный участок для граждан Кыргызстана, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Азербайджана, организован в офисе посольства Кыргызстана в Баку, находящемся по адресу: г.Баку, Хатаинский район, Нобелевский проспект, 23, Торговый центр "Амай", 7-ой этаж, комн.11.