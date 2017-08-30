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Видео — Поздравления посольства США с Днем независимости Кыргызстана

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445499-ru.html

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Посольство Кыргызстана откроет в Баку избирательный участок

30 августа 2017, 16:03       Комментарии

Посольство США опубликовало поздравление временного поверенного в делах США в КР Алана Мельтцера народу Кыргызстана с Днем независимости страны.
А.Мельтцер в своем поздравлении отметил, что кыргызский народ известен своей открытостью и гостеприимством и стремлением к знаниям. По его словам, благодаря всем этим качествам будущее страны будет великим.
Американский дипломат озвучил свое поздравление на кыргызском языке.

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