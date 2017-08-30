Видео — Поздравления посольства США с Днем независимости Кыргызстана

30 августа 2017, 16:03 Комментарии

Посольство США опубликовало поздравление временного поверенного в делах США в КР Алана Мельтцера народу Кыргызстана с Днем независимости страны.

А.Мельтцер в своем поздравлении отметил, что кыргызский народ известен своей открытостью и гостеприимством и стремлением к знаниям. По его словам, благодаря всем этим качествам будущее страны будет великим.

Американский дипломат озвучил свое поздравление на кыргызском языке.