Видео — Поздравления посольства США с Днем независимости Кыргызстана

Посольство США опубликовало поздравление временного поверенного в делах США в КР Алана Мельтцера народу Кыргызстана с Днем независимости страны.
А.Мельтцер в своем поздравлении отметил, что кыргызский народ известен своей открытостью и гостеприимством и стремлением к знаниям. По его словам, благодаря всем этим качествам будущее страны будет великим.
Американский дипломат озвучил свое поздравление на кыргызском языке.
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