Как это было — кадры перезахоронения жертв репрессий в "Ата-Бейите"

30 августа 2017, 15:57 Комментарии

Sputnik Кыргызстан представляет своим читателям кадры, полученные в Государственном архиве КР.

В августе 1991 года группа сотрудников КГБ во главе с Болотом Абдрахмановым изучила место захоронения репрессированных кыргызстанцев. Чекисты установили, что в ноябре 1938 года в печь кирпичного завода были сброшены трупы 138 расстрелянных граждан, а после останки спешно закопали.

Страшную тайну, которая хранилась около полувека, поведала, когда к власти пришли демократические силы, некая Бюбюйра Кыдыралиева - дочь одного из очевидцев тех событий.

Среди прочих в "Ата-Бейите" захоронены видные представители кыргызской интеллигенции: Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Торокул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Иманаалы Айдарбеков и другие.

По словам руководящего специалиста комплекса Октом Кадыровой, установлены имена 137 расстрелянных, только одна женщина так и осталась неопознанной. Все имена высечены на граните, и потомки жертв репрессий получили возможность узнать место их погребения. По распространенной информации, среди репрессированных были представители 19 национальностей. 30 августа 1991 года каждого похоронили отдельно в присутствии потомков и представителей власти.

По предложению писателя Чингиза Айтматова, сына расстрелянного Торокула Айтматова, это место назвали "Ата-Бейит". Сегодня здесь находится национальный историко-мемориальный комплекс.

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