Как выглядит обновленная ТЭЦ Бишкека изнутри — видеорепортаж

30 августа 2017, 16:06 Комментарии

Масштабный проект "Модернизация ТЭЦ Бишкека" завершен. Теперь мощность теплоэлектроцентрали составляет 812 мегаватт - это в два с лишним раза больше, чем до реконструкции (ранее она составляла 350 мегаватт). После ремонта котлы смогут работать на угле, добываемом в Кыргызстане, что значительно сократит расходы.

Реконструкцию провела китайская компания TBEA. Ремонт обошелся в 386 миллионов долларов, предоставленных Китаем в качестве кредита.

В церемонии открытия обновленной ТЭЦ принял участие президент Алмазбек Атамбаев. Он поблагодарил компанию TBEA и сотрудников теплоэлектроцентрали за то, что они совмещали ремонт и работы по обеспечению горожан тепловой и электрической энергией.

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