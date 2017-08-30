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Как выглядит обновленная ТЭЦ Бишкека изнутри — видеорепортаж

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445497-ru.html

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30 августа 2017, 16:06       Комментарии

Масштабный проект "Модернизация ТЭЦ Бишкека" завершен. Теперь мощность теплоэлектроцентрали составляет 812 мегаватт - это в два с лишним раза больше, чем до реконструкции (ранее она составляла 350 мегаватт). После ремонта котлы смогут работать на угле, добываемом в Кыргызстане, что значительно сократит расходы.
Реконструкцию провела китайская компания TBEA. Ремонт обошелся в 386 миллионов долларов, предоставленных Китаем в качестве кредита.
В церемонии открытия обновленной ТЭЦ принял участие президент Алмазбек Атамбаев. Он поблагодарил компанию TBEA и сотрудников теплоэлектроцентрали за то, что они совмещали ремонт и работы по обеспечению горожан тепловой и электрической энергией.
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