В Бишкеке состоялся гарнизонный развод столичной милиции

30 августа 2017, 14:59 Комментарии

На Старой площади Бишкек 30 августа состоялся гарнизонный развод столичной милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Под руководством начальника ГУВД Бишкека была проведена проверка готовности милиционеров нести службу во время празднования Дня независимости Кыргызской Республики, праздника Курман Айт и Дня знания.

"Весь личный состав органов внутренних дел г. Бишкека переведен на усиленный режим несения службы с 29 августа, в связи с чем от столичной милиции требуется обеспечения общественного порядка и безопасности. Также требую от каждого сотрудника большой ответственности и вежливого обращения с гражданами, необходимо проявлять профессионализм и своевременно принимать меры по недопущению нарушения общественного порядка", — отметил глава ГУВД Бишкека Сталбек Рахманов.

После строевого осмотра и инструктажа Бишкекский гарнизон торжественным маршем прошелся по Старой площади.

Добавим, что обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время проведения праздничных мероприятий будут свыше 2500 сотрудников столичной милиции.

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