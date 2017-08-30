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В Бишкеке состоялся гарнизонный развод столичной милиции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445496-ru.html

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30 августа 2017, 14:59       Комментарии

На Старой площади Бишкек 30 августа состоялся гарнизонный развод столичной милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
Под руководством начальника ГУВД Бишкека была проведена проверка готовности милиционеров нести службу во время празднования Дня независимости Кыргызской Республики, праздника Курман Айт и Дня знания.
"Весь личный состав органов внутренних дел г. Бишкека переведен на усиленный режим несения службы с 29 августа, в связи с чем от столичной милиции требуется обеспечения общественного порядка и безопасности. Также требую от каждого сотрудника большой ответственности и вежливого обращения с гражданами, необходимо проявлять профессионализм и своевременно принимать меры по недопущению нарушения общественного порядка", — отметил глава ГУВД Бишкека Сталбек Рахманов.
После строевого осмотра и инструктажа Бишкекский гарнизон торжественным маршем прошелся по Старой площади.
Добавим, что обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время проведения праздничных мероприятий будут свыше 2500 сотрудников столичной милиции.
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