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На связи: премьер-министры КР и Узбекистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-svy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445495-ru.html

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30 августа 2017, 15:16       Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня, 30 августа, в ходе телефонного разговора обсудил со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым актуальные темы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата правительства КР.
Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы кабмина КР и пожелал ему успехов в работе.
Главы правительств обсудили вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.
Стороны выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству по всем актуальным темам совместной повестки.
Кроме того, в ходе телефонного разговора Сапар Исаков и Абдулла Арипов обсудили предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызскую Республику, запланированный на 6 сентября 2017 года.

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