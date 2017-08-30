В Узбекистане смещены пресс-секретарь главы государства и глава НТРК

30 августа 2017, 15:41 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. В Узбекистане смещены с должностей руководитель пресс-службы Президента РУз Асаджон Хаджаев и руководитель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Бабур Алиханов. Об этом сообщают узбекские СМИ.

Асаджон Хаджаев пресс-секретарем Президента Узбекистана был назначен в марте 2017 года, а Хуршид Мирзахидов стал председателм главного телеканала страны в феврале 2017 года.

Смещение одновременно двух чиновников с должностей связаны между собой, написало издание Kun.uz со ссылкой на свои внутренние источники. Издание считает, что Хаджаев и Алиханов были уволены из-за ошибок, допущенных при освещении Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", который начался в конце прошлой недели в Самарканде.