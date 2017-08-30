Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Fit по цене Lexus — просто о ценах на авто в КыргызстанеFit по цене Lexus — просто о ценах на авто в КыргызстанеСедовласый "аташка" танцует под PSY. У него можно брать урокиСедовласый "аташка" танцует под PSY. У него можно брать уроки

В Узбекистане смещены пресс-секретарь главы государства и глава НТРК

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445494-ru.html

Похожие новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Бишкек 6 сентября

На связи: премьер-министры КР и Узбекистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Премьеры Кыргызстана и Узбекистана обсудили визит Ш.Мирзиеева в Бишкек, запланированный на 6 сентября

Политика глав Кыргызстана и Узбекистана вывела двусторонние отношения из спящего режима – мнение эксперта

Безбарьерный выход Узбекистана на большой рынок ЕАЭС обеспечат два шага – Панкратов

30 августа 2017, 15:41       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. В Узбекистане смещены с должностей руководитель пресс-службы Президента РУз Асаджон Хаджаев и руководитель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Бабур Алиханов. Об этом сообщают узбекские СМИ.
Асаджон Хаджаев пресс-секретарем Президента Узбекистана был назначен в марте 2017 года, а Хуршид Мирзахидов стал председателм главного телеканала страны в феврале 2017 года.
Смещение одновременно двух чиновников с должностей связаны между собой, написало издание Kun.uz со ссылкой на свои внутренние источники. Издание считает, что Хаджаев и Алиханов были уволены из-за ошибок, допущенных при освещении Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", который начался в конце прошлой недели в Самарканде.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум