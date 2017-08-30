В Кыргызстане пройдет IV Международный театральный фестиваль малых форм "IMPULSE"

30 августа 2017, 15:33 Комментарии

Бишкек, 30.08.2017 /Роман Гайнанов – Кабар/. В Кыргызстане с 10 по 15 сентября на сцене Бишкекского городского драматического театра имени А. Умуралиева пройдет IV Международный театральный фестиваль малых форм "IMPULSE".

Основная цель Международного фестиваля "Импульс" - интеграция кыргызского театрального искусства в мировое пространство. Объединить народы посредством театрального искусства, провести диалог среди участников фестиваля, инициировать создание межкультурных проектов, представить зрителям новые веяния в театральном искусстве. В фестивале примут участие высокопрофессиональные и талантливые деятели драматических видов искусств из разных стран мира. В программе фестиваля будут представлены разные театры и театральные школы с проведением мастер-классов по режиссуре и актерскому мастерству, и по итогам фестиваля будет организован круглый стол.

В программе фестиваля: спектакль "Манасчы" по эпосу "Манас" в версии Жусупа Мамая; "Есть музыка над нами" – моноспектакль по стихам и прозе О.Э. Мандельштама; моноспектакль "Цветы для Элджернона" - "Театр с улицы Роз"; моноспектакль "Амок" – театр "Пилиес", г. Клайпеда, Литва. Исполняет - Габриелюс Запальскис и другое.

В экспертной группе фестиваля народные артисты, режиссеры и постановщики из Германии, России, Казахстана и Кыргызстана.