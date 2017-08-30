Как избежать насильственного брака. Дизайнер создала настольную игру

30 августа 2017, 15:18 Комментарии

Дизайнер Нашра Балагамвала придумала настольную игру, которая должна привлечь внимание к проблеме организованных браков в Пакистане и Индии и научить девочек, как избежать свадьбы с незнакомым и неприятным человеком. Проект собрал 12 тысяч долларов на краудфандинговой платформе Kickstarter - вдвое больше необходимого, сообщает NewsRu.com.

Нашра Балагамвала родилась в Пакистане. Ей было 18 лет, когда она столкнулась с принуждением к браку. Ей удалось избежать свадьбы, уехать в США, получить образование и работу в крупной компании - производителе настольных игр. Этот опыт позволил ей придумать игру с названием Arranged!

По сюжету троим девушкам нужно избежать внимания свахи, которая стремится организовать для них брак. Потенциальные невесты могут применять фальшивые обручальные кольца, средства для загара, появление на публике вместе с друзьями мужского пола. "Это то, что я делала, чтобы избежать брака, которого не хотела", - рассказала Балагамвала в комментарии Mashable.

В описании игры говорится, что культура организованных браков все еще очень распространена в Юго-Азиатских обществах. Многие девушки сталкиваются с давлением и эмоциональным шантажом, когда их принуждают выйти замуж за кого-то, кого семья выбрала для них.

Обычно, поясняет дизайнер, мужа выбирают из-за его богатства и социального статуса, иногда брак заключается в рамках деловой сделки. При этом мнение женщины не учитывается. Под давлением общества девушки вынуждены изображать из себя идеальных невест, отбеливать кожу, пить таблетки для похудания. "Большинство из этих девушек не могут противостоять такой практике, потому что они недостаточно образованны и не могут обеспечить себя сами", - поясняет создатель игры.

"Я думаю, что первым шагом к устранению любой проблемы является признание существования этой проблемы и ее обсуждение. Arranged! позволяет говорить об этой проблеме", - говорит Балагамвала.

Отметим, помимо свахи в игре, придуманной пакистанским дизайнером, присутствует "золотой мальчик" - зеленоглазый и светлокожий владелец собственного бизнеса с загранпаспортом. Его появление на игровом поле меняет всю динамику игры - девушки начинают стремиться продемонстрировать свахе свои таланты, чтобы выйти замуж за завидного жениха.

В настоящее время 24-летняя создательница игры, выпускница школы дизайна Род-Айленда, вернулась в Пакистан, поскольку ее виза закончилась. Она столкнулась с некоторыми сложностями в запуске производства игры, однако уверяет спонсоров, поддержавших проект, что преодолеет все трудности.

Mashable называет иронией судьбы тот факт, что игра позволила самой Балагамвале избежать организованного брака. "Я больше не идеальная покорная невеста, которая привлекает свах. Я слишком сильная и независимая", - говорит она.

Дизайнер надеется, что ее творение "даст возможность женщинам получить такие вещи, как образование, карьера или брак по любви". "Хотя игра не может изменить мир, я надеюсь, что обсуждение проблемы, которая существует в обществе, позволит людям начать понимать, как они ошибаются в своих установках, и в конечном итоге они захотят что-то изменить", - добавила она.